Ponad milion widzów obejrzało zwiastun nowego filmu Patryka Vegi

Mimo tego, że krytycy filmowi nie zostawiają suchej nitki na produkcjach Patryka Vegi, widzowie mają w tej kwestii odmienne zdanie. Film Botoks w trakcie zaledwie kilku dni stał się kinowym przebojem roku. Z kolei zwiastun nowej produkcji reżysera zatytułowanej Kobiety mafii w ciągu zaledwie dwóch dni obejrzało ponad milion internautów. Facebookowy post Vegi, w którym zaprezentował trailer udostępniono ponad 12 tysięcy razy.

23 lutego 2018 roku do kin trafią „Kobiety mafii” . Vega postanowił podjąć temat mafii i przedstawić go z punktu widzenia kobiet. Do współpracy przy scenariuszu Vega zaangażował odsiadującego wyrok gangstera „Grupy Mokotowskiej” , jego żonę i kilka innych osób z przestępczego światka. Zdjęcia do filmu będą kręcone m.in. w Maroko, Hiszpanii, Szwecji oraz Danii. Na ekranie pojawią się aktorki znane z poprzednich filmów Vegi m.in. Olga Bołądź, Katarzyna Warnke, Agnieszka Dygant czy Aleksandra Popławska. Będą im partnerować Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński i Sebastian Fabijański czy Bogusław Linda, a także Olaf Lubaszenko i Janusz Chabior.

Galeria:

Plakaty do nowgo filmu Patryka Vegi

Mafia i kobiety

O czym będzie opowiadał nowy film Vegi? Po akcji policyjnej funkcjonariuszka Bela zostaje wyrzucona z policji. ABW składa jej pewną propozycję. Kobieta przechodzi specjalistyczne szkolenie pod okiem FBI i zostaje operatorem w Wydziale S – oficerem pracującym pod przykryciem, który zostaje umieszczony w grupie przestępczej. Jej misją w roli tajniaczki jest rozpracowanie szlaku przemytu narkotyków przez Grupę Mokotowską sterowaną przez Padrino – bossa stołecznego półświatka, dla którego ponad wszelką władzą i pieniędzmi najważniejsza jest córka o ksywie Futro. By zrealizować cel, Bela musi wkupić się w łaski zaufanych ludzi z zarządu mafii. Podszywając się pod prostytutkę, oficer ABW zostaje kochanką jednego z nich. Misternie przemyślany plan komplikuje się, gdy w toku nieprzewidzianych zdarzeń w całą intrygę zostaje wmieszana jego żona, manipulowana przez tajemniczą Nianię.