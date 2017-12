Syn Pablo Escobara wymienia 28 błędów w serialu „Narcos” i opowiada, jak było naprawdę

28.

To moja babcia ze strony ojca i jej dwójka dzieci skontaktowali się z kartelem Cali.



27.

Po śmierci mojego ojca, moja mama została wezwana na spotkanie z kartelem Cali. Osobą, która ją uratowała, był Miguel Rodriguez, a nie Gilberto. Przy tej okazji pozbawił nas wszystkich własności i podzielił pieniądze w ramach łupów wojennych.



26.

Mój ojciec nigdy nie znęcał się nad swoimi rodzicami.



25.

Żaden dziennikarz nie został zamordowany przed hotelem Tequendama.



24.

Mój ojciec był ostrożny w telefonowaniu do nas. Przez całe życie powtarzał, że "telefon to śmierć". Pewnego dnia zadzwonił i się pożegnał, przedłużaliśmy tę rozmowę bardzo długo. Kilkadziesiąt razy powtarzałem, że zabił się sam, pistoletem, który znaleziono potem w jego dłoni. To nie była policja.



23.

Virginia Vallejo była tak zakochana, że odrzuciła pieniądze od mojego ojca? W tej sprawie są aż dwa kłamstwa. Moja mama nigdy z nią nie rozmawiała po ucieczce Pablo z Cathedral. Minęło prawie dziesięć lat, nim mój ojciec znów z nią porozmawiał. Ona w tym czasie była kochanką przywódców kartelu z Cali.



22.

Biuro prokuratora okręgowego w Kolumbii wcale nie było takie skore do pomocy. Było całkowicie zinfiltrowane przez kartel Cali.



21.

Podróż do Niemiec wyglądała zupełnie inaczej. Przede wszystkim nie było z nami babki.



20.

Moja babka ze strony ojca zdradziła mojego ojca i sprzymierzyła się ze swoim najstarszym synem Roberto. On negocjował z Los Pepes i współpracował z nimi na tyle aktywnie, że pozwolili mu dalej żyć w Kolumbii, podczas gdy ci, którzy byli lojalni wobec naszego ojca, nadal żyli na wygnaniu.



19.

Atak na dyskont miał miejsce w latach 1988-1989, a nie tak, jak pokazano w serialu w 1993 roku.



18.

Byliśmy przeciwni działaniom swojego ojca i nigdy ich nie popieraliśmy, tak jak to jest pokazane w serialu.



17.

Mój ojciec nigdy nie zmuszał nas, abyśmy się nie wychylali. Zawsze zachęcał moją matkę do tego, aby nas wykształciła.



16.

Mój tata nigdy nie przeprowadził żadnego ataku na weselu córki Gilberta Rodrigueza. Było zawarte przymierze, żeby nie atakować swoich rodzin. Mój ojciec był jednak przekonany, że Rodriguez podłożył bombę 13 stycznia 1988 roku w budynku w Monako, gdzie mieszkałem ze swoją siostrą i matką.



15.

Ricardo Priscus zmarł znacznie wcześniej, od tego, jak pokazano to w serialu.



14.

Mój ojciec nigdy nie zagroził mieszkańcom Cali.



13.

Historia "Leona" z Miami jest całkowicie zmyślona. Nie mieszkał w USA. Był człowiekiem absolutnie wiernym i odważnym w służbie dla mojego ojca. Zmarł po tym, jak porwał go i torturował Castanos w Medelin.



12.

Po ucieczce z Cathedral mieszkaliśmy w slumsach, a nie w luksusach.



11.

Pod koniec swojego życia, mój ojciec był zupełnie sam.



10.

Moncada i Galeano zostali porwani przez kartel z Cali i w zamian za swoje życie, obiecali informacje o Pablo. Mój ojciec w ostatnim momencie postanowił wybaczyć Moncandzie, jednak jak zadzwonił do swoich ludzi, aby odwołać rozkaz jego zabicia, było już po wszystkim.



9.

Mój ojciec nie zabił osobiście pułkownika Carrillo.



8.

Moja matka nigdy nie kupiła i nie użyła broni.



7.

CIA nie powiedziała braciom Catano o Los Pepes. Powiedział im o tym Fidel Castano.



6.

Nie jest prawdą, że Medellin i Cali negocjowali, aby jedni byli w Miami, a drudzy w Nowym Jorku. Prawda jest taka, że nawet dziś rynek narkotykowy jest wciąż tak duży, że zawsze będzie deficyt dilerów narkotyków.



5.

Limon był pracownikiem Roberto "Osito", starszego brata mojego ojca. Pracował dla niego jako kierowca przez 20 lat. Nie został zwerbowany przez naszą rodzinę już w czasie, gdy ścigano mojego ojca.



4.

W trakcie ucieczki z Cathedral, zmarł tylko jeden ze strażników więzienia. Ucieczka z tego miejsca była planowana przez mojego ojca, już od czasu budowania więzienia. Tata uciekł, gdy rząd poinformował go, ze umowa o jego przeniesieniu jest już nieaktualna.



3.

La Quica został aresztowany w Nowym Jorku 24 września 1991 roku w czasie ucieczki mojego ojca z więzienia Cathedral. Następnie oskarżono go i niesprawiedliwie osądzono za podłożenie bomby w samolocie Avianca. Zrobił to w rzeczywistości bombę w samolocie podłożył Carlos Castano na polecenie mojego ojca.



2.

Mój ojciec nie był zwolennikiem Atletico Nacional, lecz Independiente Medellin. Jeśli scenarzyści nie znają nawet ulubionego zespołu Pablo, to jak opowiadają resztę historii?



1.

Carlos Henao, był moim wujem ze strony matki i nie był nigdy dilerem narkotyków. W rzeczywistości był wspaniałym człowiekiem, pracowitym, uczciwym, szlachetnym i dobrym ojcem. Był bardzo dobrym przyjacielem mojej matki. Henao był architektem, który pomagał budować domu, drogi i mosty. Nigdy nie angażował się w nielegalne działania. Nigdy nie został skazany w Kolumbii ani żadnym innym kraju za jakiekolwiek wykroczenie. Był sprzedawcą Biblii, zawsze mówił o pokoju, a nie o wojnie.

Pierwsze dwie serie serialu „Narcos” skupiały się na Pablo Escobarze, kolumbijskim baronie narkotykowym kartelu z Medelin, którego nielegalne interesy zamierzają zlikwidować amerykańskie władze federalne we współpracy z rządem Kolumbii. W trzeciej przedmiotem zainteresowania rządów stał się kartel z Cali.