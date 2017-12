Dziś premiera „Fanatyka”. Najbardziej wyczekiwanego (w internecie) polskiego filmu roku

W niedzielę 24 grudnia dostaliśmy wreszcie możliwość oceny pracy filmowców, którzy porwali się na niezwykle nowatorski projekt – ekranizację internetowej „pasty”. Dzieło to tym trudniejsze, że krótka historia o rybach zyskała już w polskim internecie status kultowej, a spora liczba fanów zna tekst na pamięć. Oczekiwania są duże,

Czym w ogóle jest tzw. pasta czy copypasta? Według Miejskiego Słownika Slangu i mowy potocznej, to „nazwa pochodząca od dwóch angielskich słów: copy – kopiuj i paste – wklej i oznaczająca tekst, który jest kopiowany i wstawiany w internecie (najczęściej na forach i serwisach społecznościowych). Określenie to zazwyczaj stosuje się do różnego rodzaju memów występujących w formie tekstu i których powszechność jest na tyle duża, że są ogólnie rozpoznawane”.

Pasta o fanatyku wędkarstwa jest jednak wyjątkowa. To – jak na standardy internetu – wyjątkowo długa opowieść syna o wariactwie ojca skupionego na swojej pasji. Oryginalna historia nie stroni od wulgaryzmów, neologizmów i młodzieżowych wtrętów znanych głównie z internetowych forów. Wielu fanów obawia się, czy ta pisana "językiem internetu" opowieść jest w ogóle możliwa do przetłumaczenia i pokazania szerszemu odbiorcy.

Pierwsze recenzje podpowiadają, że film jest dużo poważniejszy od oryginału. Całość dostępna jest już na portalu Showmax, który umożliwia nowym użytkownikom oglądanie przez pierwsze dwa tygodnie za darmo. Nie pozostaje nam nic innego, jak sprawdzić dokonania filmowców, a później przy wigilijnym stole dyskutować, czy królem rzek jest szczupak, sum, czy może karp.

„Mój stary to fanatyk wędkarstwa”

„Fanatyk” – taki tytuł nosić będzie produkcja opierająca się w całości na zmyślonej internetowej historyjce (copypasta), nazywanej od jej pierwszych słów: „Mój stary to fanatyk wędkarstwa”. Scenariusz do filmu powstał na podstawie prześmiewczej narracji o ojcu, który nie ma dystansu do swojego wędkarskiego hobby. Autorstwo opowieści przypisuje się internaucie o nicku „Malcolm XD”. We wrześniu Krakowski Klaster Filmowy w ramach Małopolskiego Studia Debiutów na realizację scenariusza „Fanatyka” przeznaczył 110 tys. złotych nagrody. Ta kwota dała filmowcom możliwość rozglądania się za profesjonalnymi aktorami. W obsadzie produkcji znaleźli się m.in. Piotr Cyrwus i Marian Dziędziel.