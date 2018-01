Na co pójść do kina? Najbardziej wyczekiwane premiery 2018 roku

Mamma Mia! Here We Go Again. Premiera 20 lipca 2018 roku.

Druga odsłona kinowego hitu. Czy i tym razem szykuje się kasowy sukces?



Ocean's 8. Premiera 22 czerwca 2018 roku.



Jurassic World: Upadłe królestwo. Premiera 8 czerwca 2018 roku.

Kiedy uśpiony wulkan budzi się do życia, Owen i Claire podejmują próbę ocalenia zagrożonych dinozaurów.



Deadpool 2. Premiera 1 czerwca 2018 roku.

Po przeżyciu wypadku oszpecony superbohater stara się odzyskać swoją pasję do życia podróżując po świecie i walcząc z przestępcami.



Avengers: Wojna bez granic. Premiera 26 kwietnia 2018 roku.

Avengersi łączą siły, aby zmierzyć się z tytanem Thanosem oraz będącą w jego posiadaniu rękawicą nieskończoności.



Tomb Raider. Premiera 16 marca 2018 roku.

Lara Croft to niepokorna córka ekscentrycznego podróżnika, który zniknął, gdy dziewczyna miała kilkanaście lat. Teraz, jako 21-letnia kobieta, podąża własną ścieżką, odmawiając spełnienia woli ojca, który chciał dla niej spokojnego życia. Zostawia wszystko za sobą i udaje się w ostatnie znane miejsce jego pobytu. Poszukując śladów, musi odnaleźć osławiony grobowiec na mitycznej wyspie u podnóży Japonii. Jeśli nie przezwycięży własnych lęków, może nie przeżyć niezwykle niebezpiecznej wyprawy. Jak wiele poświęci, by poznać tajemnicę zniknięcia ojca i zyskać miano Tomb Raidera?



Red Sparrow (Czerwona jaskółka). Premiera 2 marca 2018 roku.

Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Finlandii, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



15:17 do Paryża. Premiera 23 lutego 2018 roku.

Późnym popołudniem 21 sierpnia 2015 r. świat w ciszy i zdumieniu przyglądał się doniesieniom mediów o udaremnionym ataku terrorystycznym na pociąg Thalys nr 9364 zmierzający do Paryża. Tragedii zapobiegło trzech odważnych młodych Amerykanów podróżujących po Europie. Film w reżyserii Clinta Eastwooda przedstawia losy przyjaciół, począwszy od trudów dzieciństwa, poprzez odnalezienie ich własnej ścieżki w życiu, aż po serię niewiarygodnych zdarzeń prowadzących do ataku. Mimo ciężkiej próby ich przyjaźń nigdy nie osłabła, stając się ich najpotężniejszą bronią, pozwalającą im na uratowanie życia ponad 500 pasażerów pociągu.



Czwarta władza. Premiera 16 lutego 2018 roku.

Laureaci Oscarów Meryl Streep i Tom Hanks w opartym na faktach filmie Stevena Spielberga. Opowieść o najsłynniejszym śledztwie w dziejach dziennikarstwa, które zmieniło oblicze nie tylko tego zawodu, ale także całego świata, doprowadzając do ujawnienia najgłębiej skrywanych sekretów władz Stanów Zjednoczonych.



Kształt wody. Premiera 16 lutego 2018 roku.

Nagrodzony Złotym Lwem na festiwalu filmowym w Wenecji 2017 najnowszy film wizjonerskiego reżysera Guillermo del Toro, twórcy wyróżnionego 3 Oscarami „Labiryntu fauna”. Baśń dla dorosłych, której akcja rozgrywa się u szczytu zimnej wojny, w Stanach Zjednoczonych około roku 1962. Elisa (nominowana do Oscara Sally Hawkins) wiedzie monotonną, samotną egzystencję, a całą noc pracuje w pilnie strzeżonym, sekretnym laboratorium rządowym. Jej życie zmienia się na zawsze, gdy wraz z koleżanką z pracy, Zeldą (nagrodzona Oscarem Octavia Spencer), odkrywa, że w laboratorium przeprowadzany jest otoczony ścisłą tajemnicą eksperyment, który zaważyć może na przyszłych losach świata.



Disaster Artist. Premiera 9 lutego 2018 roku.

Historia spotkania i wczesnej przyjaźni Tommy'ego Wiseau oraz Grega Sestero - aktorów kultowego "The Room", który został okrzyknięty najgorszym filmem świata.



Pełnia życia. Premiera 2 lutego 2018 roku.

Młody, pełen życia mężczyzna zapada na chorobę, która powoduje paraliż. Zarówno on, jak i jego żona, nie zamierzają się jednak poddawać. Rozpoczyna się poruszająca walka o powrót do pełni życia.



Niemiłość. Premiera 2 lutego 2018 roku.

"Niemiłosć" to nowy film Andreja Zwiagincewa, twórcy Lewiatana, a zarazem rosyjski kandydat do Oscara. Historia rozwodzącego się małżeństwa, które staje w obliczu zaginięcia syna, staje się metaforą współczesnej Rosji i trudnych relacji międzyludzkich - braku miłosnego spełnienia.



Czas mroku. Premiera 26 stycznia 2018

Dramatyczny czas, w którym Wielka Brytania musiała zdecydować o przystąpieniu do II wojny światowej. Wielkie emocje, gigantyczna odpowiedzialność. I tylko jeden człowiek. Gary Oldman w roli Winstona Churchilla.



Wszystkie pieniądze świata. Premiera 26 stycznia 2018 roku.

Film, o którym stało się głośno, nim jeszcze wszedł na ekrany. Wszystko za sprawą nagłej wymiany aktora grającego jedną z kluczowych ról - na skutek skandalu wokół Kevina Spaceya, został on usunięty z filmu, a rola Jeana Paula Getty'ego przypadła Christopherowi Plummerowi. Jak sobie poradził z tym wyzwaniem? Dowiemy się już pod koniec stycznia.



Gra o wszystko. Premiera 5 stycznia 2018 roku.

Jessica Chastain w prawdziwej historii kobiety, która przez 10 lat prowadziła najbardziej ekskluzywny nielegalny klub pokerowy USA. Gościła gwiazdy Hollywood, największe postaci światowego biznesu, a także bossów rosyjskiej mafii. Pod jej dachem wygrywano miliony i tracono fortuny. Poznała tajemnice najpotężniejszych tego świata. Gdy sądziła, że zdobyła wszystko, do jej drzwi zapukało FBI... Wtedy zaczęła się prawdziwa walka - o wolność i dorobek życia.