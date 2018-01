Złote Globy 2018. Gwiazdy na czarno, polska aktorka w różowej kreacji. Tłumaczy swoją decyzję

Rok temu na rozdaniu Złotych Globów pojawiła się Weronika Rosati. W 2018 roku Polskę reprezentowała Anna Prus, która niebawem pojawi się na dużym ekranie między innymi w filmie „Dywizjon 303”. Jako jedna z nielicznych gwiazd wybrała kreację w kolorze innym niż czarny.

– Tak, słyszałam, że taka była „umowa”. Ale... siedziałam blisko Oprah Winfrey... Jej wystąpienie powaliło wszystkich na kolana. Mówiła o kobietach, naszej przyszłości i nadziei... a nadzieja to jasne kolory. Tak naprawdę to nie ma znaczenia, jaki kolor sukienki założyła ta, czy tamta aktorka. Ważne jest to, czy jesteśmy świadomi tego, co dzieje się w naszym środowisku, jak wychowujemy naszych synów, jak traktujemy innych ludzi, jak reagujemy na pewne sytuacje. To jest ważne – tłumaczy aktorka w rozmowie z Plejadą.

Czarne kreacje na rozdaniu Złotych Globów były elementem kampanii „Time's Up”, którą wsparło ponad 300 znanych aktorek, scenarzystek i reżyserek. Projekt ma na celu wsparcie ofiar molestowania seksualnego. Na czerwonym dywanie w tym orku pojawiła się m.in. Angelina Jolie, której już od kilku lat nie było na tej imprezie oraz Mariah Carey, która rzadko bywa na podobnych wydarzeniach. Na gali pojawiły się także między innymi Natalie Portman, Halle Berry, Catherine Zeta-Jones czy Meryl Streep.

