Jest pierwszy zwiastun filmu o Dywizjonie 303! Dorociński, Gibson i Rheon

Galeria:

Film o Dywizjonie 303

Akcja filmu „Hurricane” rozgrywa się w czasach II wojny światowej i opowiada o polskich pilotach bojowych walczących w czasie powietrznej bitwy o Anglię, która rozpoczęła się w sierpniu 1940 roku. W służbie Korony Brytyjskiej walczyli polscy piloci ze sławnego Dywizjonu 303.

Zdjęcia do filmu rozpoczęły się w Wielkiej Brytanii we wrześniu. Obraz trafi na polskie ekrany, gdyż prawa do dystrybucji nabyła firma Kino Świat.

Marcin Dorociński ma już na swoim koncie sukcesy w zagranicznych produkcjach. Grał m.in. w duńskich „Małżeńskich porachunkach” czy czesko-brytyjskim „Anthropoidzie”.