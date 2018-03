Filmowe Biografie Gwiazd Estrady

„Dalida. Skazana na miłość”, reż. Liza Azuelos

"Dalida. Skazana na miłość” Lisy Azuelos, czyli film biograficzny o włoskiej piosenkarce egipskiego pochodzenia - Iolandzie Gigliotti, znanej pod pseudonimem Dalida, jest obrazem, który wywołuje szereg różnych emocji. Zupełnie jak same utwory platynowej artystki.„Dalida. Skazana na miłość” na pewno przyczyni się do powrotu nostalgicznych uczuć, związanych ze słuchaniem pełnych wewnętrznego żaru piosenek artystki.

„Amy”, reż. Asif Kapadi

"Amy" to niezwykle ciekawy dokument. Ogląda się go z zaangażowaniem. Dobierając materiał do filmu, reżyserowi udało się ukazać pełny obraz życia artystki, ze wszystkimi najważniejszymi jego elementami. Dzięki temu portret artystki jest wyjątkowo ciekawy i poruszający.

„Maria Callas”, reż. Tom Wolf

Dokumentalna opowieść o słynnej śpiewaczce operowej Marii Callas, wykorzystująca archiwalne zdjęcia, nagrania i fragmenty listów, czy pamiętników, by w intrygujących sposób opowiedzieć o jej burzliwym życiu, także poza sceną. Fakt, że listy czytane są przez samą Krystynę Jandę dodają uroku całej opowieści.

„Janis: Little Girl Blue”, rez. Amy Berg

Obraz przedstawia archiwalne materiały z życia artystki, w połączeniu z wywiadami ze współpracownikami i przyjaciółmi. Ta typowa formalnie opowieść w ciekawy sposób układa portret artystki, która nie umiała poradzić sobie ze swoją sławą.