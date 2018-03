Oscary 2018. Który tytuł powinien zgarnąć statuetkę za najlepszy film? Weź udział w naszej sondzie

Kształt wody

Amerykański film fantasy z 2017 roku w reżyserii Guillermo del Toro. W rolach głównych Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer. Akcja filmu rozgrywa się na początku lat 60. XX wieku w Baltimore. Elisa Esposito pracuje jako woźna w tajnym rządowym centrum badawczym. Pewnego dnia do laboratorium zostaje przywiezione tajemnicze stworzenie. To humanoidalny płaz, z którym Elisa potajemnie się zaprzyjaźnia.



Nić widmo

Amerykański dramat filmowy z 2017 roku w reżyserii Paul Thomas Andersona. Daniel Day-Lewis gra w filmie kreatora mody mieszkającego ze swoją siostrą, graną przez Lesley Manville. Mężczyzna zakochuje się w młodej kelnerce, w której rolę wciela się Vicky Krieps.



Lady Bird

Amerykański komediodramat z 2017 roku w reżyserii Grety Gerwig. W roli głównej Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges. 17-letnia Christine McPherson zwana "Lady Bird" jest uczennicą katolickiej szkoły w Sacramento. Ze względu na swoje trudne relacje z rodzicami, chce opuścić dom i przenieść się na wschodnie wybrzeże USA. W trakcie ostatniego roku nauki dołącza ze swoją przyjaciółką do grupy teatralnej, gdzie poznaje Danny'ego.



Czwarta władza

Amerykański dramat polityczny z 2017 roku w reżyserii Stevena Spielberga z Meryl Streep i Tomem Hanksem w rolach głównych. Film oparty jest na faktach i opowiada o sprawie znanej jako „Pentagon Papers”.



Czas mroku

Brytyjski dramat wojenny z 2017 roku w reżyserii Joe Wrighta. W rolach głównych Gary Oldman, Kristin Scott Thomas i Lily James. Film ukazuje pierwsze dni pracy nowego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla po tym, jak armia III Rzeszy wchodzi na terytorium Francji. Churchill musi zdecydować - czy negocjować z Hitlerem, czy też wezwać lud do walki.



Uciekaj!

Amerykański horror z 2017 roku w reżyserii Jordana Peele'a. W głównych rolach Daniel Kaluuya, Allison Williams, Lil Rel Howery, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Stephen Root i Catherine Keener. Czarnoskóry Chris i biała Rose są szczęśliwą, zakochaną parą. Rose chce, aby Chris poznał jej rodziców, w związku z czym wyruszają do posiadłości Armitage'ów. Chris dowiaduje się, że w okolicy w ostatnim czasie zginęło wiele czarnoskórych osób, co wzbudza jego niepokój. Prawda okazuje się niezwykle przerażająca, niż mógłby zakładać.



Tamte dni, tamte noce

Film fabularny z 2017 roku, powstały w koprodukcji czterech państw: Włoch, Francji, Brazylii i Stanów Zjednoczonych. W rolach głównych Timothee Chalamet i Armie Hammer. Film oparty został na książce André Acimana o tym samym tytule. Akcja toczy się w północnych Włoszech w 1983 roku. Fabuła koncentruje się na losach siedemnastolatka Elio Perlmana i kilka lat starszego Olivera, którzy wdają się w wakacyjny romans



Dunkierka

Amerykańsko–brytyjsko–francusko–holenderski film wojenny w reżyserii Christophera Nolana. W rolach głównych Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Stales. Film opowiada o Operacji Dynamo, która została przeprowadzona w dniach od 26 maja do 4 czerwca 1940 roku. Była to ewakuacja Brytyjskiego Korpusu Ekspedycyjnego, wojsk francuskich i belgijskich z Dunkierki do Wielkiej Brytanii, dzięki której uratowano 338 226 żołnierzy.



Trzy billboardy za Ebbing, Missouri

Amerykańsko-angielski komediodramat w reżyserii Martina McDonagha. W rolach głównych Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Roxkwell, Caleb Landry Jones, Lucas Hedges. Historia Mildred Hayes, która mimo upływu czasu nie może pogodzić się z gwałtem na swojej nastoletniej córce Angeli i jej śmiercią. Z powodu braku postępów w dochodzeniu decyduje się wynająć trzy billboardy w pobliżu swojego domu. To wywołuje oburzenie wśród mieszkańców.

