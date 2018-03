Brytyjski dziennik przypomniał dzieła polskiego artysty. Pamiętacie plakaty do legendarnych filmów?

Galeria:

Plakaty filmowe Andrzeja Klimowskiego

Andrzej Klimowski urodził się w 1949 roku w Londynie. Zajmuje się szeroko pojętym projektowaniem graficznym. Tworzy plakaty, okładki książkowe, ilustracje prasowe. Mieszka i pracuje w Wielkiej Brytanii, gdzie spędził większość swojego życia. Jak zaznacza portal culture.com, plakaty artysty operują najczęściej wizerunkiem postaci ludzkiej, łączonej w hybrydy („Omen”, 1977), o powielonej twarzy („Poza prawem”, 1991), uskrzydlonej („Przed odlotem”, 1980), owadziej („Alberto Méndez. Balety”, 1979), ustawionej w niepokojących pozach („Czas i pokój”, 1993).

„Jego oko to mikroskop”

– Kilka słów o Klimowskim? Niemożliwy. Nie można uchwycić wyobraźni takiej jak jego w zdaniu lub dwóch. Jest wolnym człowiekiem i nigdy go nie złapiecie. Patrzy na wszystko do góry nogami, zza rogu i przez dziurkę od klucza. Jego oko to mikroskop, szkło powiększające, dwukierunkowe lustro i kryształowa kula – mówił o Klimowskim angielski dramaturg, pisarz, reżyser teatralny i scenarzysta Harold Pinter.