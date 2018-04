Będzie nowy film z... Marilyn Monroe. Wytwórnia zaskoczyła fanów

Galeria:

Marilyn Monroe

Aktorka i modelka Suzie Kennedy została przemieniona w awatara Marilyn Monroe przy pomocy najnowocześniejszej technologii w słynnym Pinewood Studios, z którego wyszły filmy takie jak "Star Wars" czy "James Bond". Projekt jest dziełem londyńskiego producenta i pisarza Chrisa Ongaro.

41-letnia Suzie Kennedy spędziła wiele godzin w studiu, kiedy znawcy skanowali jej twarz i ciało w celu "wyprodukowania" awatara ikony kina. W sumie wykonano ponad 3 tysiące zdjęć. Kennedy była niemal stale otoczona przez 181 kamer, które śledziły jej każdy ruch z wszystkich możliwych stron.

Suzie Kennedy pojawiła się już jako Marilyn Monroe w filmie "Bladerunner 2049". – Uwielbniam odwagę użycia technologii do takiego celu. To będzie cudowne, móc zobaczyć ją znów na ekranie – mówi aktorka.

Śmierć Marilyn Monroe

5 sierpnia 1962 roku, o wpół do piątej nad ranem, doktor Ralph Greensone zadzwonił do sierżanta Jacka Clemmonsa z policji Los Angeles, by poinformować go o śmierci Marilyn Monroe. Aktorka zmarła w swoim domu w Brentwood; Greensone znalazł ją leżącą na łóżku ze słuchawką telefoniczną w dłoni. Miała 36 lat. Oficjalną przyczyną śmierci miało być przedawkowanie środków nasennych. Do dziś na temat jej śmierci krążą teorie, że aktorka została zamordowana ze względu na jej romans z prezydentem Stanów Zjednoczonych Johnem F. Kennedym, a także jego bratem Robertem, kontakty z CIA, środowiskami komunistów a nawet mafią.