Netflix wycofuje swoje filmy z festiwalu w Cannes. Skąd taka decyzja?

Wszystko przez nowe regulacje wprowadzone przez organizatorów. Wynika z nich, że w głównym konkursie Palme d’Or nie mogą startować filmy, które nie będą dystrybuowane w kinach francuskich. Prawo we Francji wskazuje, że film nie może trafić na serwisy streamingowe wcześniej niż 36 miesięcy od premiery kinowej. To oczywiście wyklucza wszelkie produkcje słynnej platformy.

Dyrektor programowy Netflixa Ted Sarandos wyznał w wywiadzie dla „Variety”, że chciałby, by ich filmy były traktowane na równi z obrazami innych twórców. Nie zamierza pozwalać na to, by w Cannes nie traktowano ich z szacunkiem. W 2017 roku w Cannes premierę miały 2 filmy Netflixa, co wywołało ogólne oburzenie w środowisku kinowym.