Słynny zmienił się do roli Ala Capone. Rozpoznasz, kto kryje się pod charakteryzacją?

Znany aktor wcielił się w rolę amerykańskiego gangstera

Najsłynniejszego gangstera Ameryki zagra Tom Hardy. Informacja ta pojawiła się już w 2012 roku, jednak wówczas reżyserować film miał David Yates. Temat powrócił w 2016 roku – tym razem z reżyserem Joshem Trankiem. Na początku 2018 roku Tom Hardy potwierdził na swoim Instagramie, że to właśnie on wcieli się w rolę Ala Capone.

Al Capone

Al Capone urodził się 17 stycznia 1899 roku w Nowym Jorku. Już jako nastolatek należał do dwóch gangów, później przystąpił do słynnego Five Points Gang, gdzie początkowo pracował jako barman i bramkarz. Właśnie w tym okresie zaczęto go nazywać "Scarface" - podczas jednej z bójek w barze Frank Galuccio pociął nożem twarz Capone. Później Capone pracował też dla Johnny'ego Torrio, który powierzył mu dużą część rynku przestępczego w Chicago, głównie związanego z prostytucją i alkoholem. Po jakimś czasie Capone zmuszony był przenieść swoją kwaterę główną do Cicero. Po tym jak Torrio został ciężko ranny w zamachu w 1925 roku, Capone przejął od niego cały biznes. Pomnażał swoją fortunę głównie dzięki prohibicji.

Capone prowadził swoje interesy poprzez podstawionych ludzi. Władze federalne, nie mogąc udowodnić mu innych przestępstw, oskarżyły go więc o unikanie płacenia podatków. Jego proces odbył się w 1931 roku. Został uznany za winnego pięciu z dwudziestu dwóch zarzutów dotyczących unikania płacenia podatków. Sąd skazał go w sumie na jedenaście lat pozbawienia wolności. Musiał też zapłacić 80 tysięcy dolarów grzywny i kosztów procesu.

W 1932 roku wysłany został do Atlanty, a później przeniesiono go do Alcatraz. Ostatni rok odbywania kary spędził w więziennym szpitalu, głównie z powodu syfilisu, którego nabawił się w młodości, a także psychicznego wyczerpania. Opuścił Alcatraz 6 stycznia 1939 i został umieszczony w więzieniu o złagodzonym rygorze w Kalifornii. 16 listopada 1939 został zwolniony z więzienia.

21 stycznia 1947 Capone doznał udaru mózgu. Trzy dni później zachorował na zapalenie płuc. Zmarł 25 stycznia 1947.