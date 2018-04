Will Ferrell miał poważny wypadek samochodowy. Aktora przewieziono do szpitala

Do zdarzenia doszło w czwartek wieczorem w Kalifornii. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Will Farrell był jedną z trzech osób, które podróżowały SUV-em. Na autostradzie w Organge County samochód miał zostać uderzony w bok przez inny samochód. Wszyscy trzej pasażerowie SUV-a zostali przewiezieni do szpitala.

TMZ podaje, że jedna z osób, które ucierpiały w wypadku jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, w jakim stanie jest aktor, jednak widziany był, jak rozmawia przez telefon komórkowy, gdy na noszach zabierano go do karetki. Świadkowie zdarzenia informują, że w znacznie gorszym stanie była kobieta, która podróżowała z aktorem. Miała ona obficie krwawić.

Aktor wracał prawdopodobnie z imprezy "Funny or Die" w pobliżu San Diego.