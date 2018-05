Serialowa Daenerys o finałowej scenie „Gry o tron”: To mnie rozj***ło

Ostatni – ósmy – sezon serialu „Gra o tron” będzie miał premierę w 2019 roku. Już teraz na internetowych forach trwają gorące dyskusje nad możliwymi zakończeniami epickiej opowieści fantasy, zainspirowanej książkami George'a R.R. Martina. Internauci komentują przecieki i snują domysły co do możliwego zakończenia. Atmosferę co jakiś czas podgrzewają aktorzy występujący w serialu. Tym razem prawdziwą „bombę” rzuciła Emilia Clarke, grająca „Matkę Smoków” – Daenerys Targaryen.

Aktorka w rozmowie z „Vanity Fair” ujawniła, że jej praca przy serialu dobiegła już końca. Jak przyznaje w mocnych słowach, ostatnia scena z jej postacią całkowicie ją „rozj***ła” („It fucked me up” – stwierdziła). „Kiedy uświadamiam sobie, że dla kogoś to będzie ostatni posmak tego, czym jest Daenerys..”. – urwała, gdy przedstawiciele HBO przerwali jej ze względu na zapisaną w kontrakcie klauzulę tajności scenariusza. Co jej słowa mogą oznaczać dla jej postaci i ostatecznych rozstrzygnięć w serialu? Przekonamy się już (albo dopiero) w przyszłym roku.