To już pewne! Danny Boyle wyreżyseruje 25. część przygód Jamesa Bonda

Przy okazji pracy przy filmie, Danny Boyle spotka się ponownie z twórcą scenariusza do hitu "Trainspotting" Johnem Hodgeem. Produkcja rozpocznie się 3 grudnia w brytyjskim Pinewood Studios. Premierę 25. części serii o agencie 007 Jamesie Bondzie zaplanowano na 25 października 2019 roku.

Eon Productions zaznaczyło w komunikacie, że są zaszczyceni, iż na pokładzie mają Danny'ego Boyle'a. Daniel Craig w 2012 roku współpracował już z Boylem przy krótkim filmie nakręconym na Igrzyska w Londynie w 2012 roku.

Już w marcu Boyle mówił w wywiadzie, że trwają prace nad scenariuszem do Bonda, jednak do końca nie było wiadomo, czy to właśnie on odpowiadał będzie za kolejną opowieść o Agencie 007. Pracujemy obecnie nad scenariuszem i to od niego wszystko zależy. Teraz skupiam się na scenariuszu Richarda Curtisa. Niebawem wejdziemy na plan i zaczniemy kręcić. Wówczas z Bondem moglibyśmy ruszyć jeszcze w tym roku – zapowiedział Boyle. – Razem z Johnem Hodge’em mamy kilka pomysłów i staramy się nad nimi popracować. Wszystko zależy od tego, co z nich wyjdzie, ale musiałbym być głupcem, żeby cokolwiek zdradzić – dodał.