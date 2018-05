Kubuś Puchatek na wielkim ekranie. Zobacz wzruszający trailer!

Najnowsza produkcja Disneya opowiada historię Krzysia, który jest teraz przepracowanym i nieszczęśliwym mężczyzną. Zapomniał o swoim przyjacielu Kubusiu Puchatku, choć wcześniej obiecywał, że nigdy się to nie stanie. Ekipa Kubusia Puchatka postanawia zrobić wszystko, by do ich dorosłego przyjaciela wróciła radość z życia. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie! Gdy mały Krzyś dorósł i znalazł się na życiowym zakręcie, jego wierni towarzysze dzieciństwa - Kubuś, Prosiaczek, Kłapouchy i Tygrysek – wyruszają ze Stuwiekowego lasu do Londynu, by przypomnieć mu magię dzieciństwa - czytamy w opisie producenta filmu.

Film „Krzysiu, gdzie jesteś?” wyreżyserował nominowany do Złotego Globu Marc Forster na podstawie scenariusza Alexa Rossa Perry’ego i nominowanej do Oscara Allison Schroeder oraz opowiadania Perry’ego opartego na postaciach stworzonych przez A.A. Milne’a i E.H. Sheparda. W filmie udział biorą: Ewan McGregor jako dorosły Krzyś, Hayley Atwell wcieli się w rolę jego żony Evelyn oraz Bronte Carmichael, która wcieli się w rolę córki Krzysztofa, Madeline.

Polska premiera filmu odbędzie się 17 sierpnia 2018 roku.

