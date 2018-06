Netflix i Dolly Parton łączą siły. W 2019 roku nowy, ośmioodcinkowy serial

Netflix zamierza stworzyć serial, w którym każdy z ośmiu odcinków będzie oparty o jedną z kultowych piosenek Dolly Parton. Legenda muzyki country ma w tym projekcie służyć wsparciem jako „piosenkarka, autorka tekstów, jedna z gwiazd oraz producent wykonawczy”. Jak podkreślała w swoim oświadczeniu 72-letnia artystka, cieszy się, że będzie mogła ożywić niektóre z piosenek i przy ich pomocy opowiedzieć ludziom swoje historie.

Niedawno informowaliśmy zawarciu umowy pomiędzy Netflixem a byłym prezydentem USA Barackiem Obamą. Według wydanego przez Netflix komunikatu, współpraca z Barackim Obamą ma zaowocować wyprodukowaniem m.in. seriali, seriali dokumentalnych i dokumentów pełnometrażowych, w których będzie mowa o kulisach 8-letniej prezydentury Obamy.

Netflix Original

Netflix jest internetową wypożyczalnią filmów i seriali. Oferuje tę usługę za stałą miesięczną opłatą. Od 2012 roku Netflix wszedł do branży content-production, debiutując ze swoją pierwszą serią „Lilyhammer”. Od tego czasu znacznie rozszerzył produkcję filmów i seriali telewizyjnych, oferując treści „Netflix Original” poprzez swoją internetową bibliotekę filmów, seriali i programów. Netflix opublikował szacunkowo 126 oryginalnych seriali lub filmów w 2016 roku, więcej niż jakikolwiek inny kanał sieciowy czy kablowy. Wśród nich są takie hity jak „House of Cards”, „Stranger Things”, „The Crown”, „Trzynaście powodów”, czy „Orange Is The New Black”.