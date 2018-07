Film z Goslingiem w roli Armstronga otworzy 75. Festiwal Filmowy w Wenecji

Tytuł najnowszej produkcji Chazelle'a to „First Man”. Rolę pierwszego człowieka na księżycu zagra gwiazdor Hollywood Ryan Gosling. Reżyser i aktor dobrze wspominają swoją ostatnią wspólną premierę w Wenecji, kiedy w 2016 roku prezentowali świetnie przyjęty musical „La La Land”.

Scenariusz do nowego filmu tego duetu powstał na podstawie książki Jamesa Hansena pod tytułem „First Man: A Life Of Neil A. Armstrong”. Dzieło reżyserowane przez Chazelle'a będzie obejmować okres od 1961 do 1969 roku i skupi się na mozolnych przygotowaniach oraz przezwyciężaniu kolejnych problemów przed pierwszym w historii lotem załogowym na Księżyc, zakończonym słynnym spacerem Armstronga.

Poza Golingiem w opisywanym filmie zobaczymy także Claire Foy, Jona Bernthala, Corey Stoll, Jasona Clarke'a, Kyle'a Chandlera, Briana d'Arcy Jamesa i Pablo Schreibera. Polscy widzowie będą mogli zobaczyć tę produkcję od 19 października. 75. Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się 29 sierpnia i potrwa do 8 września.Lista filmów konkursowych zostanie ujawniona 25 lipca.

