Niedźwiedź Wojtek z armii Andersa doczeka się własnego filmu

Krótkometrażowy film animowany o losach niedźwiedzia Wojtka nakręcić ma Ian Harvey, odpowiedzialny za nagrodzoną BAFTA animację z 1982 roku o tytule „Bałwanek” („The Snowman”). Produkcja z syryjskim niedźwiedziem przygarniętym przez Polaków ma nosić tytuł „Miś zwany Wojtkiem” („Soldier Bear”). Nie wiadomo jeszcze, kto pokaże animację. Według doniesień brytyjskich mediów, o prawa walczą m.in. BBC i Netflix. Premiera planowana jest na8 maja 2020 roku, 75. rocznicę zaakceptowania bezwarunkowej kapitulacji III Rzeszy przez Aliantów.

Waleczny Niedźwiedź Wojtek

Niedźwiedź Wojtek towarzyszył żołnierzom armii Andersa od 1942 roku. Został przygarnięty w Iranie, gdzie rozpoczął się szlak bojowy armii złożonej z Polaków wypuszczonych z sowieckich łagrów w wyniku paktu Sikorski-Majski. Małego niedźwiedzia żołnierze karmili mlekiem z butelki po... wódce. Kiedy niedźwiedź podrósł, brał udział w walkach – pod Monte Cassino podawał m.in. amunicję do dział. Formalnie Wojtek był żołnierzem 22. Kompanii Zaopatrywania Artylerii (dzięki temu mógł otrzymywać wyżywienie jak inni żołnierze). W armii dosłużył się stopnia kaprala. Po wojnie Wojtek trafił do zoo w Edynburgu, gdzie żył do 1963 roku.

