Nie żyje pisarz William Goldman, laureat dwóch Oscarów

Swoją przygodę z kinem William Goldman rozpoczął w 1963 roku od produkcji „Żołnierz w deszczu”. Wcześniej był redaktorem, pisarzem i jedną z osób zatrudnianych do prac nad scenariuszami. Jego pierwszym autorskim scenariuszem był ten napisany do „Maskarady szpiegów”. W ciągu pięćdziesięciu lat pracy miał okazję tworzyć podstawy takich filmów, jak „O jeden most za daleko”, „Maratończyk”, „Chaplin” i „Narzeczona dla księcia”. Za filmy „Butch Cassidy i Sundance Kid” oraz „Wszyscy ludzie prezydenta” otrzymał dwa Oscary. Statuetki przyznano mu odpowiednio w kategoriach: „Najlepsze materiały do scenariusza i scenariusz oparte na faktach lub na materiałach nigdy wcześniej niepublikowanych” oraz „Najlepszy scenariusz adaptowany”. Był także trzykrotnie nominowany do Złotych Globów.

Goldman zmarł w czwartek 15 listopada w swoim domu w Nowym Jorku w otoczeniu rodziny i bliskich. Jego ostatni scenariusz tworzony był do filmu „Joker” z Jasonem Stathamem. Film wszedł do kin w 2015 roku. Jego twórczość to jednak nie tylko Hollywood. Napisał m.in. dwie powieści: „Narzeczoną księcia” oraz „Maratończyka”. Obie zostały później zekranizowane.