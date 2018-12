Samson jak Superman. Nowy numer „Wprost” z filmem DVD!

Najczęściej historie wywiedzione ze Starego Testamentu, którymi przed świętami raczy nas telewizja, ogląda się niczym archaiczne produkcyjniaki nakręcone, no cóż, po bożemu. Tymczasem „Samson”, który dołączamy do tego numeru „Wprost”, reprezentuje nowoczesny sposób myślenia o biblijnych bohaterach. Może dlatego w obrazie Bruce’a MacDonalda tytułowa postać wygląda jak… protoplasta Supermana. Bez obaw - choć w „Samsonie” mamy mnóstwo dynamicznych sekwencji i scen akcji, to film pozostaje wierny swojemu źródłu, czyli Pismu, i zrealizowany jest zgodnie z prawidłami produkcji religijnych. Studio Pure Flix od lat tworzy kino zgodne z chrześcijańskim poczuciem moralności; „Samson” jest do tej pory bodaj ich największą produkcją.

Oczywiście MacDonalda interesuje nie tylko inscenizacja scen bitewnych, ale również życie wewnętrzne Samsona, który z jednej strony jest Bożym wybrańcem, a z drugiej przeżywa miłosne rozterki. Dla dysponującego atletyczną sylwetką brytyjskiego aktora Taylora Jamesa to debiut w pierwszoplanowej roli, lecz partnerują mu tak doświadczeni hollywoodzcy gwiazdorzy jak Rutger Hauer czy znany z „Titanica” Billy Zane.