„Nie czas umierać”. Zwiastun nowego filmu z Bondem trafił do sieci. Potwierdzona data polskiej premiery

Najnowszy zwiastun „Nie czas umierać”, 25. filmu o Jamesie Bondzie trafił do sieci. To ostatni film, w którym w rolę agenta 007 wcieli się Daniel Craig. Produkcja trafi do polskich kin 20 listopada.