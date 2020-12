Nie żyje Kim Ki-duk. 59-letni reżyser zmarł z powodu powikłań po COVID-19

„Gazeta Wyborcza” podaje, że koreański reżyser przebywał w ostatnich tygodniach na Łotwie, ponieważ poszukiwał tam nieruchomości do kupienia. Od kilku dni nie pojawiał się jednak na umówionych spotkaniach. Jak się okazało, w piątek 11 grudnia nad ranem, 59-letni Kim Ki-duk zmarł w szpitalu z powodu powikłań po COVID-19 – czytamy.

Kim był Kim Ki-duk?

Gazeta przypomina również sylwetkę słynnego reżysera. Był on bowiem jednym z najbardziej rozpoznawalnych azjatyckich filmowców. Jego debiut reżyserski przypada na 1996 rok, kiedy to ukazał się film „Krokodyl”. Pierwszy międzynarodowy sukces to z kolei rok 2000 i film „Wyspa”, którym debiutował na festiwalu w Wenecji.

Sporą sławę Kim Ki-duk zyskał dzięki filmowi „Wiosna, lato, jesień, zima... i wiosna” z 2003 r., w którym opowiedział o życiu buddyjskich mnichów. Utwór ten był nominowany do Europejskiej Nagrody Filmowej jako najlepszy zagraniczny film roku. Łącznie, nakręcił on ponad 20 filmów. Wśród najbardziej nagradzanych znalazły się „Samarytanka”, „Pusty dom” i „Pieta”.

Onet przypomina z kolei ciążące na reżyserze zarzuty o napaść seksualną. Prokuratura nałożyła na niego grzywnę, jednak inne zarzuty, z powodu braku dowodów, zostały wycofane. Na temat jego domniemanych zachowań powstał także raport. Twórców dokumentu i aktorkę, obwiniającą go o napaść, reżyser pozwał, zarzucają im zniesławienie. Proces ten jednak przegrał jesienią 2020 roku.

