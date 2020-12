„Bezkarni”. Mariusz Zielke pokazał zwiastun dokumentu o pedofilii wśród artystów

Niedawno Mariusz Zielke sam informował, że dzięki społecznej zbiórce udało mu się zgromadzić 100 tys. zł na nakręcenie filmu dokumentalnego „Bezkarni”. Film ma opisywać kulisy ukrywania pedofilii w świecie artystów i show-biznesu.

Na YouTube pojawił się także zwiastun planowanego na wiosnę 2021 roku filmu. Jak podają Wirtualne Media, powołując się na rozmowę z autorem, w dokumencie znajdzie się 14 historii. – Niektóre się łączą, to znaczy mamy podejrzenia, że sprawcy współpracowali ze sobą, wykorzystując dzieci. Wśród tych osób są osoby znane, ale przed publikacją filmu nie będziemy ujawniać ich tożsamości – mówi serwisowi Mariusz Zielke.

– Zebrany materiał jest ogromnie wstrząsający i uważamy, że to będzie bardzo ważny dokument, o ogromnym i bagatelizowanym przez wszystkich problemie – dodaje.

Kim jest Mariusz Zielke?

Dziennikarz apeluje również o dalszą pomoc w zbiórce, gdyż jak podkreśla, jeden dokument nie wyczerpuje tematu. Film prawdopodobnie będzie dostępny na YouTube.

Mariusz Zielke to dziennikarz śledczy, który od ponad 10 lat nie jest związany z żądną redakcją. W zeszłym roku nagłośnił on sprawę molestowania seksualnego dziewczynek poniżej 15. roku życia podczas realizacji programów "Tęczowy Music Box" i "Co jest grane?", a także przy organizacji wielu występów zespołu muzycznego "Tęcza". Muzyk, którego działania wówczas opisywał dziennikarz, miał oferować molestowanym dziewczynkom pieniądze w zamian za milczenie, a także pomoc w budowaniu kariery.

