„Indiana Jones 5”. Twórcy podali kolejne nazwiska. Ścieżkę dźwiękową stworzy legenda muzyki filmowej

Jak już wcześniej informowaliśmy, twórcy zapowiedzieli, że na ekrany kin trafi kolejny film z serii „Indiana Jones”. Będzie to już piąta część. Tytułową rolę zagra ponownie Harrison Ford, którego oglądaliśmy także w czterech poprzednich filmach z tej serii. Zapowiadany moment premiery to 29 lipca 2022 roku.

Już wcześniej ogłoszono, że piątą część przygód uwielbianego przez miliony ludzi na całym świecie bohatera wyreżyseruje James Mangold, którego znamy z hitów takich jak „Le Mans '66”, „Spacer po linie” czy „Wolverine”.

Ścieżkę dźwiękową stworzy legenda muzyki filmowej

Teraz Disney poinformował na Twitterze, że do obsady dołączają Phoebe Waller-Bridge i John Williams. Phoebe Waller-Bridge to aktorka i scenarzystka, która ma na swoim koncie m.in. rolę w „Gwiezdnych wojnach”. Największą rozpoznawalność przyniosła jej jednak główna rola w serialu „Współczesna dziewczyna”.

Z kolei John Williams będzie odpowiadał za muzykę do filmu. Nie jest to jego pierwsza styczność z tworzeniem ścieżki dźwiękowej do serii „Indiana Jones”. Z twórcami filmu współpracował już bowiem w przeszłości. Williams skomponował muzykę także do trzech pierwszych filmów o przygodach Harry'ego Pottera, kilku części „Gwiezdnych Wojen”, „Listy Schindlera”, „Szeregowca Ryana”, czy „Kevina samego w domu”.

John Williams jest także laureatem wielu prestiżowych nagród. Otrzymał aż 52 nominacje do Oscara, ostatecznie statuetkę zdobył pięć razy. 24 razy dostał również nagrodę Grammy, cztery Złote Globy, czy siedem nagród BAFTA.

Indiana Jones

Indiana Jones to główny bohater filmów fabularnych, wykreowany przez George'a Lucasa. Jest archeologiem i poszukiwaczem przygód. Dotychczas powstały cztery pełnometrażowe filmy o tym bohaterze i wszystkie wyreżyserował Steven Spielberg. W tytułową rolę w każdym z nich wcielił się Harrison Ford.

