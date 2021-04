Młodzi polscy reżyserzy podbijają Netfliksa. „To coś więcej niż thriller”

– Ten film zrodził się z potrzeby buntu. Odkryliśmy ze scenarzystą, Łukaszem Czapskim, że mamy go w sobie coraz mniej. Chcieliśmy go odnaleźć w sobie na nowo – mówi Jakub Piątek.

„Prime Time” to coś więcej niż trzymający w napięciu thriller. Rozgrywa się w jednym wnętrzu – telewizyjnego studia. Młody chłopak wpada do niego z bronią w ręku. Jest sylwester 1999 roku, gdy razem z XX wiekiem kończy się tysiąclecie, a świat boi się „milenijnej pluskwy”. Zamachowiec bierze za zakładników popularną prezenterkę i ochroniarza. Nie żąda jednak walizki z pieniędzmi, helikoptera na dachu czy uwolnienia kumpla z więzienia. Prosi o kilka minut dla siebie w najlepszym czasie telewizyjnym. Chce powiedzieć, co go boli. Reżyser nie zdradza, jaką prawdę próbuje wykrzyczeć fenomenalnie zagrany przez Bartosza Bielenię bohater.