12 polskich filmów, których należałoby zakazać. „Zajmijmy się sobą. Twórzmy lepszy świat”

Coraz częściej zastanawiam się kiedy nadejdzie ten dzień, gdy w Polsce powstanie lista filmów, które należałoby wycofać z dystrybucji. Śladami naszych amerykańskich przyjaciół.

W USA przecież co chwila wybucha mniejsza lub większa afera o to, co powinno zostać wycofane z telewizji.

Póki co nikt aferki z „Przeminęło z wiatrem" nie pobił, ale to nie znaczy, że nie próbują. A to po raz kolejny ktoś zarzuca seksizm „Przyjaciołom", a to pani z BBC pisze, że mimo wielkiego sukcesu ich czołowy serial sensacyjny „Luther" jest niedobry, bo za mało w nim kolorowych postaci.

W Polsce podejście do listy filmów, które powinno się napiętnować, mieliśmy jedno – niedawno jedna z dziennikarek napisała, że „Kogel Mogel" jest seksistowski i obraża kobiety.

Zgadzam się. Świat w „Koglu Moglu" jest stereotypowy.

Ale ponieważ nikt jakoś nie kwapi się zrobić pełnej listy tytułów, które powinno się zakazać, postanowiłem wyjść naprzeciw potrzebom i taką listę przygotować. Oto 12 polskich filmów i seriali, które obrażają i należy coś z nimi zrobić.