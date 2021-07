Złota Palma w Cannes przyznana. Nieoczekiwany rezultat

Jak podają zagraniczne media, Julia Ducournau wywołała serię zaskoczeń – najpierw swoim filmem, później nagrodą, którą otrzymała wbrew oczekiwaniom. „Titane” to film, który zdecydowanie wstrząsnął światem kinematografii, choć porusza aspekty, które, jak mogłoby się wydawać, zostały już omówione na wszystkie możliwe sposoby. Czy we współczesnym kinie można jeszcze wywołać seksskandal? Okazuje się, że tak. Julia Ducournau przedstawiła bowiem film, w którym pokazuje bardzo dziwne obrazy, jak choćby stosunek seksualny z samochodem, czy laktację smolistym smarem.

Nagrody przyznane

Do Złotej Palmy nominowane zostały w tym roku 24 filmy. Oprócz kategorii „najlepszy film”, w której zwyciężyła Francuzka, pojawiły się także kategorie „najlepsza aktorka”, czy „nagroda jury”. Nagroda jury powędrowała do dwóch produkcji: „Memoria” i „Ahed's knee”. Statuetkę najlepszej aktorki otrzymała Renate Reinsve („Najgorszy człowiek na świecie”), a za najlepszego aktora uznano Caleba Jonesa („Nitram”). Honorowa Złota Palma powędrowała z kolei do Marco Bellocchio – włoskiego reżysera, scenarzysty i producenta filmowego.

Czytaj też:

Emmy 2021. Znamy nominowane seriale i filmy. „The Crown” faworytem