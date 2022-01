Seks, rodzenie dzieci i wydawanie kasy. „To ma być niby kobieca perspektywa? Tym filmem Kawulski i Netflix cofnęli nas w czasie”

Minęło trzynaście lat odkąd Jon Lajoie wrzucił do internetu swoją parodię gangsta-raperskich teledysków „Show Me Your Genitals”. W klipie, który był wielki hitem w 2008 roku, Jon w obciachowych ciuchach próbuje rapować o tym, jak to kobiety są dobre do trzech rzeczy: sprzątania, gotowania i wagin (proszę o wybaczenie, ale to cytat dosłowny). „Show Me Your Genitals" było złośliwą, zabawną i dosłowną odpowiedzią na seksistowskie klipy i teksty, jakich pełno było wówczas nie tylko w rapie.

Minęła ponad dekada i teraz Netflix wrzuca nowy film w reżyserii Maćka Kawulskiego „Jak pokochałam gangstera” – a my nagle cofamy się w czasie. Nie tylko do końcówki XX w., w której toczy się jego akcja.

Z pomocą filmu szefa federacji KSW wracamy do czasów i mentalności, o których śpiewał Lajoie. Z tą różnicą, że Kawulski modyfikuje cel istnienia kobiet z „gotowania, sprzątania i waginy” na „seks, rodzenie dzieci i wydawanie kasy”.

Nie byłoby w tym nawet niczego dziwnego, wszak to film o prawdziwym gangsterze Nikosiu Skotarczaku, tzw. „królu Wybrzeża" z lat 80. i 90. Ktoś powie: seksizm i mizoginia to było naturalne środowisko tych ludzi. Niby tak. Ale jednak Netflix uparcie reklamuje ten film jako… kobiece spojrzenie na gangsterów.