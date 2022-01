Odcięte głowy, nagie dzieci. Taki program był kiedyś w TVP. „Absolutny brak politycznej poprawności”

Po latach program Telewizji Polskiej „Magazyn Kryminalny 997”, jak najbardziej słuszny, ujawnił zupełnie niezamierzony aspekt komiczny – i to dla niego się to teraz ogląda. Do tego dochodzi absolutny brak jakiejkolwiek politycznej poprawności, pokazywanie drastycznych zdjęć oraz wypowiedzi, które obecnie nie przeszłyby nigdy – napawamy się tym dzisiaj, otoczeni papką przefiltrowaną przez wszelkie poprawności.

Archiwalne odcinki programu kryminalnego „997” (od samego początku, czyli od października 1986 roku) trafiły na YouTube, wskutek czego możemy je po latach wielu obejrzeć. Program ten powstał w szczytnym celu. Chodziło o to, aby społeczeństwo, „wielki detektyw”, pomagało milicji w rozwiązywaniu najpoważniejszych spraw kryminalnych, najczęściej dotyczących morderstw i gwałtów, rzadziej włamań czy przekrętów ekonomicznych (tych pojawia się cała lawina wraz z upadkiem komuny i początkiem lat dziewięćdziesiątych). Idea była słuszna, a nawet to działało – wiele spraw zostało rzeczywiście rozwiązanych dzięki telefonom od telewidzów, mimo, że ówczesne portrety pamięciowe, cóż...