Na co wybrać się w weekend do kina? Kusi szczególnie ta jedna premiera

Od piątku 19 sierpnia w kinach będzie można zobaczyć m.in. „Notre–Dame płonie” – fabularną opowieść o najsłynniejszym pożarze trawiącym paryską katedrę trzy lata temu. Kinomaniacy dużą nadzieję pokładają także w dramacie „Gdzie śpiewają raki” o porzuconej przez rodzinę Kyi, która samotnie dorastała na bagnach z dala od cywilizacji. Fani polskiego aktorstwa będą mogli z kolei zobaczyć także Piotra Adamczyka w roli dociekliwego historyka sztuki, który będzie rozwiązywał zagadkę słynnego obrazu w filmie „Wrobiony”. Ale to nie koniec filmowych wrażeń! Zobaczcie, co jeszcze będzie można obejrzeć w kinie.

Premiery filmowe 19 sierpnia – na co wybrać się do kina?

„Gdzie śpiewają raki”



Amerykański dramat thrillerowy z 2022 roku oparty na powieści o tym samym tytule. Wzruszająca opowieść o dojrzewaniu małej dziewczynki z daleka od cywilizacji. Reżyser przypomina, że dzieciństwo nas kształtuje definitywnie i że wszyscy bez wyjątku podlegamy wspaniałym, lecz nieokiełznanym sekretnym siłom natury.



„Wrobiony”



Piotr Adamczyk w roli wybitnego badacza historii sztuki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Musi rozwikłać on zagadkę zaginionego dzieła „Maria Magdalena w ekstazie” autorstwa słynnego malarza Caravaggia. Zaginione XVII-wieczne arcydzieło, tajemnicza śmierć i intryga z wielkimi pieniędzmi w tle.



„Ninjababy”



Modziutka Rakel na długiej liście ekscytujących planów z pewnością nie ma zajścia w ciążę. A już na pewno nie teraz. Zwłaszcza że dziewczyna wcale nie jest pewna, kto jest ojcem dziecka. Zabawna opowieść o przyspieszonym dojrzewaniu i trudnych, życiowych wyborach. W roli głównej wschodząca gwiazda skandynawskiego kina Kristine Kujath Thorp



„Notre-Dame płonie”



Zrealizowana z niezwykłym rozmachem, wstrząsająca historia walki o ocalenie jednego z najświętszych miejsc Europy oraz bezcennych relikwii chrześcijaństwa. Opowiada o feralnym poniedziałku 15 kwietnia 2019 roku, gdy wybuchł pożar katedry Notre-Dame. Obraz jednego z największych reżyserów współczesnego kina, Jean-Jacquesa Annaud.



„Greckie wakacje”



Komedia idealna na weekendowe rozluźnienie. Opowiada historię Olive, która wraca do rodzinnej Gracji po tym jak odkrywa, że jej chłopak ją zdradza. Chcąc uleczyć złamane serce, zaznaje tam jednak wrogości. W walce z miejscowymi pomaga jej Jet, rezolutny dziewięciolatek.



„Wulkan miłości”



Katia i Maurice Krafft przez 25 lat podróżowali do wszystkich wulkanów, stając się najsłynniejszymi wulkanologami na świecie. Zginęli także razem – podczas wybuchu wulkanu w Japonii w 1991 roku. Dzięki ich pasji powstało olbrzymie archiwum fascynujących zdjęć i filmów o tych niezwykłych i tajemniczych miejscach na Ziemi. Film jest rozważaniem nad życiem na krawędzi przepaści.



„Dragon Ball Super: Super Hero”



Gratka dla miłośników japońskich animowanych filmów o sztukach walki. Scenariusz napisany przez twórcę słynnej serii Dragon Ball, Akirę Toriyamę.



„Ucieczka”



Film oparty na faktach opowiada historię 11-letniej Silvii z małego miasteczka na północy Włoch. Dziewczyna ma dość życia z chorą na depresję matką i wsiada do pociągu jadącego do Rzymu. W pociągu poznaje dziewczynę mieszkającą w obozie cygańskim. Postanawia pójść za nią.



„Pies w rozmiarze XXL”



Marmaduke to pies kanapowy, który niespodziewanie staje się bohaterem Internatu. Psem zaczyna interesować się światowej sławy treser, który chce nauczyć go akrobatycznych i wprowadzić w świat pokazów psów rasowych. Czy wyszczekany bohater uwierzy w siebie i zdobędzie tytuł najlepszego pupila świata?



„Młody Winnetou”



Plemię Winnetou jest w poważnych tarapatach. Istnieje groźba głodu, ponieważ najważniejsze stada bawołów giną. Jako syn naczelnika, młody Winnetou chce udowodnić swojemu ojcu Intschu-chuna, jak odważny jest i jak wielkim może być wojownikiem. Aby ocalić swoje plemię, wyrusza na niebezpieczną przygodę.Czytaj też:

„Bezkrwawa rewolucja. Krótka historia internetu w Polsce”. Film od dziś dostępny online