Co obejrzeć w weekend w kinie? Lista nowości

Cicha ziemia

Dramat w reżyserii Agnieszki Woszczyńskiej

Anna i Adam wynajmują wakacyjny dom na słonecznej włoskiej wyspie. Na miejscu okazuje się, że wymarzona willa nie spełnia ich oczekiwań, a wyspa boryka się z brakiem wody. Obecność wynajętego do naprawy basenu robotnika rozpocznie nieoczekiwany łańcuch niepokojących zdarzeń. W pozornie zgodnym małżeństwie do głosu dojdą mroczne instynkty i głęboko skrywane emocje. Film zdobył Nagrodę Międzynarodowej Federacji Krytyki Filmowej (FIPRESCI) dla najlepszego filmu w konkursie międzynarodowym.

Północ

Thriller w reżyserii Oh-seung Kwon

Kyung-mi, dziewczyna z dysfunkcją słuchu, mieszka z matką i pracuje w dziale obsługi call center. Pewnego dnia opuszcza wcześniej nieprzyjemną kolację z klientem, aby odebrać matkę. Gdy dziewczyna idzie zaparkować samochód, zauważa ją Do-sik, seryjny morderca – i postanawia ją zabić. W ostatnim momencie zmienia jednak cel mordu na So-jung, która mija go, gdy rozmawia przez telefon ze starszym bratem. Do-sik dźga nożem dziewczynę w ciemnym zaułku na tyłach. So-jung zostaje znaleziona przez Kyung-mi, która także staje się ofiarą psychopaty.

Rodzice kontra influencerzy

Komedia w reżyserii Michela Andreozzi

Jakim wyzwaniem jest dziś bycie samotnym ojcem nastolatki? Paolo, nauczyciel filozofii, wdowiec, samotnie wychowuje córkę o francuskim imieniu Simone i ma z nią bardzo dobrą relację. Jednak wraz z wejściem dziewczynki w wiek nastoletni idylla dobiega końca. Jak każdy nastolatek, Simone wpada w sidła smartfona. Dość szybko dojrzewa w niej pragnienie zostania influencerką, jak jej idolka Ele-O-Nora. Jednak takich ludzi nie znosi jej ojciec. By naprawić swoje relacje z córką, Paolo rozpoczyna kampanię przeciwko mediom społecznościowym. Pomaga mu sama Simone, która staje się jego internetową menadżerką‪. Niespodziewana sława zrobi z niego, wbrew jego woli, influencera, dzięki czemu odkryje, że media społecznościowe, nawet jeśli należy się z nimi obchodzić ostrożnie, mogą otworzyć nowe możliwości‪.‬

Bestia

Thriller w reżyserii Baltasar Kormákur

Doktora Nate Samuels, niedawno owdowiały mąż wraca do RPA, gdzie po raz pierwszy spotkał swoją żonę. Razem z córkami wybiera się do rezerwatu, zarządzanego przez Martina Battles, starego przyjaciela rodziny i biologa. Ale to, co zaczyna się jako podróż poprawiająca więzi rodzinne, przeradza się w przerażającą walkę o przetrwanie, gdy lew, ocalały z łowów krwiożerczych kłusowników, teraz postrzega wszystkich ludzi jako wrogów i zaczyna ich prześladować. Ojciec z dwiema córkami stają się celem polowań lwa ludożercy.

Jak zostałem samurajem

Animacja w reżyserii Roba Minkoffa i Marka Koetsiera

Animacja twórców „Madagaskar 2” opowiada o psie który wyrusza w podróż w poszukiwaniu swojego przeznaczenia. Hank marzy o zostaniu samurajem, dlatego wybiera się na zamieszkaną tylko przez koty wyspę. Ma tam odbyć szkolenie. Mieszkańcy wioski Kakamucho zwani kakamuchani nie wydają się być przyjaźnie nastawieni do Hanka. Pies nieświadomie staje się częścią nikczemnych i narcystycznych planów „aryskotraty” Ika Chu.

W rytmie rumby

Komedia w reżyserii Francka Dubosca

Tony (Franck Dubosc) pracuje jako kierowca szkolnego autobusu. Od dawna żyje w samotności, nie utrzymując kontaktów z żoną i córką, które opuścił przed laty. Jednak gdy pewnego dnia otrzymuje niepokojące wyniki badań kardiologicznych, postanawia zebrać się na odwagę i skonfrontować z przeszłością. Aby tego dokonać, pod przybranym nazwiskiem, zapisuje się na kurs tańca prowadzony przez swoją córkę, którą ostatni raz widział, kiedy ta była jeszcze dzieckiem. Teraz, stawiając pierwsze kroki na parkiecie, w otoczeniu energicznego, roztańczonego towarzystwa, zrobi wszystko, aby nadać swemu życiu nowy sens.

Kręgosłup nocy

Film fantasy w reżyserii Philipa Gelatta i Morgan Galen King

By skrócić rządy tyrana władającego potężną magią, kapłanka Tzod udaje się na szczyt śnieżnej góry, gdzie znajduje umierającego wartownika strzegącego mocy pradawnego kwiatu. Spotkanie przeradza się w epicką opowieść o stuleciach walki z chciwymi, bezlitosnymi tyranami, którzy wykorzystywali moc ognia, by władać nad światem. Kręgosłup nocy powstawał przez siedem lat i jest jedną z nielicznych współczesnych animacji zrealizowanych za pomocą techniki rotoskopowej.

