Co nowego w kinach we wrześniu? Tych filmów nie możecie przegapić!

We wrześniu czeka nas masa nowości filmowych. Swoje premiery będą miały w piątki, odpowiednio: 2, 9, 16, 23 i 30 września. Poniżej przedstawiamy krótkie opisy filmów wraz z datami premier.

Premiery kinowe na wrzesień 2022

Kryptonim Polska

Listę premier wrześniowych otwiera „Kryptonim Polska”. To rodzimy film opowiadający historię Staszka (Maciej Musiałowski) i Poli (Magdalena Mościanica). Tych dwoje wydaje się być swoimi przeciwieństwami – Staszek to miejscowy zadymiarz z grupy Romana (Borys Szyc), a Pola miejscowa aktywistka z wrażliwym sercem, które niedawno zostało złamane. Czy ich miłość ma jakikolwiek szanse i sens? To, co zaczęła strzała amora, skończy się prawdziwą lawiną komicznych zajść, w których udział wezmą media, politycy, zagraniczni goście, jeden dziarski ksiądz i masa osób z totalnie różnych parafii. Premiera 2 września.

Szczęścia chodzą parami

Kolejny polski film mający swoją premierę 2 września. Malwina (Weronika Książkiewicz), przebojowa projektantka samochodów, zakochuje się w Brunonie (Michał Żurawski), wziętym terapeucie par. Choć potrafi on uratować każdy związek, to jego własne historie miłosne tworzą serię spektakularnych katastrof. Sam działa na kobiety jak czarny kot i sprowadza na swoje wybranki pecha. Nieświadoma ryzyka Malwina ulega jego czarowi od pierwszego wejrzenia. Mimo że w jej życiu rozpoczyna się seria niefortunnych zdarzeń, Bruno nie zamierza się tym razem poddać. Aby uratować miłość swojego życia, musi znaleźć przyczynę swoich sercowych porażek. Nie uda mu się to jednak bez odrobiny szczęścia.

Premiery 9 września

Trzy tysiące lat tęsknoty

Dr Alithea Binnie (Tilda Swinton) jest osobą mocno stąpającą po ziemi. Jej zadowolenie z życia bierze się po części z faktu, że już dawno przestała uganiać się za mrzonkami w poszukiwaniu szczęścia. Mimo tego, a może właśnie dlatego, pewnego dnia w jej życiu pojawia się najprawdziwszy dżin, który w zamian za swą wolność, oferuje jej spełnienie trzech życzeń. Kobieta ma pełną świadomość, że takie igraszki z losem mogą się bardzo źle skończyć. W końcu decyduje się wypowiedzieć życzenie, które zaskoczy zarówno dżina jak i ją samą.



Iluzja

Polski dramat z nominacją do Złotego Lwa. Matka zaginionej córki (Agata Buzek) wiele miesięcy po jej zniknięciu rozpoczyna własne, coraz bardziej irracjonalne śledztwo. Czasem gra z rzeczywistością, innym razem ją podważa. Doświadczenia te wzmacniają w niej zdolność obserwacji, co w końcu doprowadza ją do postrzegania przekraczającego granicę cudu. Premiera 9 września.



Bodies Bodies Bodies

Film opowiada o perypetiach grupy bogatych dwudziestoparolatków, którzy organizują imprezę z okazji zbliżającego się huraganu. Grupa spędza weekend w oddalonej od cywilizacji luksusowej posiadłości. KW pewnym momencie tracą zasięg w telefonach i z nudów rozpoczynają grę „Bodies Bodies Bodies”. Impreza szybko zaczyna toczyć się nie tak, jak powinna…



Orlęta. Grodno ‘39



Dramatyczny obraz wojny z sowietami widziany oczami dwunastoletniego chłopca, Leona. W dniu rozpoczęcia roku szkolnego, 1 września 1939 r. budynek jego szkoły zostaje zbombardowany przez niemieckie samoloty. Dla Leosia, Tadka, Eweliny oraz tysięcy polskich dzieci, rozpoczynająca się wojna stanie się szkołą przyspieszonego dojrzewania, konfrontacją z dramatyczną historią pisaną przez dorosłych.





King: mój przyjaciel lew

Wspaniała filmowa przygoda dla całej rodziny. Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują w domu małe lwiątko. Nastoletnia Inés i jej brat Alex znajdują lwiątko, któremu nadają imię King. Gdy okazuje się, że mały lew jest poszukiwany i grozi mu niebezpieczeństwo, rodzeństwo wpada na szalony plan – chcą mu pomóc wrócić do prawdziwego domu. Czytaj też:

Premiery 16 września

Vortex

Historia pary, niegdyś wybitnego znawcy kina i doktor psychiatrii, która powoli oddala się od siebie i zatraca kontakt ze światem. Przejmujący i cierpliwy zapis ostatnich dni życia starszego małżeństwa, w które wcielili się: legenda francuskiego kina Françoise Lebrun i kultowy reżyser kina grozy Dario Argento. Noé tym razem stawia na twardy realizm, ale nie byłby sobą, gdyby nie eksperymentował formalnie.



Patrz jak kręcą

Na West Endzie w latach 50-tych, w trakcie prac nad przygotowaniem filmowej wersji głośnej sztuki, ginie jeden z kluczowych członków ekipy. Sprawą morderstwa zajmują się zmęczony życiem inspektor Stoppard (Sam Rockwell) oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker (Saoirse Ronan). Ten pozornie niedopasowany duet zostaje wrzucony w wir wydarzeń kryminalnych, podejmując się ryzykownego śledztwa, by rozwikłać mroczną tajemnicę londyńskiego teatru.



Niewierna

Sara (Juliette Binoche) i Jean (Vincent Lindon) od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François, swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi zaczyna wymykać się spod kontroli.



The twin

Po tragicznym wypadku, w którym życie stracił jeden z bliźniaków, Rachel (Teresa Palmer) i jej mąż Anthony przenoszą się na drugi koniec świata z synem, który pozostał przy życiu. Mają nadzieję, że zbudują swoje życie od nowa. Pobyt na cichej skandynawskiej wsi, który miał przynieść ukojenie, wkrótce ujawnia swe złowieszcze oblicze. Matka poznaje trudną prawdę o swoim ocalałym synu bliźniaku. Trzymający w napięciu horror swoją premierę będzie miał 16 września.



Zołza

Anna Sobańska (Małgorzata Kożuchowska) vel „Zołza”, „Królowa”, „Szekspir” to kobieta sukcesu i… niekwestionowana zołza. Anna Jednym skinieniem kreuje gwiazdy, a drugim je unicestwia. Chce być silna i idealna w każdym obszarze, choć nie widzi, że jej życie jest dalekie od świata, który kreuje na ekranie. Kiedy jednak wydaje jej się, że ma wszystko, życie postanawia utrzeć jej nosa. Co z tego wyniknie? Czy Zołza zapanuje nad własnym życiem?



Guliwer

Światowej sławy podróżnik i poszukiwacz przygód Guliwer zostaje ponownie zaproszony do krainy Liliputów, którą wcześniej ocalił przed wrogą flotą sąsiedniego kraju Blefuscu. Dochodzi jednak do nieporozumienia, bowiem mieszkańcy oczekują, że u ich bram stanie olbrzym wielkości solidnego budynku, który samym swoim wyglądem odstraszy każdego wroga. Nic jednak z tego, bowiem Guliwer jest zwyczajnego wzrostu i niczym się w tym względzie nie różni od pozostałych mieszkańców. Rozczarowany król wtrąca przybysza do lochu. Tymczasem niezwyciężona armada Blefuscu pod komendą jej żądnego podbojów dowódcy przygotowuje kolejną inwazję. Los pokojowej krainy leży teraz w rękach Guliwera, jego dzielnego mysiego kompana i nowo poznanej przyjaciółki. Do pokonania licznej armii wroga potrzebna będzie nie siła, a spryt.



Miś Bamse na wulkanie

Bamse i jego przyjaciele dowiadują się, że ich przyjaciel biolog zniknął podczas wyprawy badawczej. To staje się początkiem misji ratunkowej, która prowadzi bohaterów filmu przez szereg niebezpieczeństw. Po drodze napotkają stado głodnych wilków, samolubnych złoczyńców i groźne erupcje wulkanów.

Premiery 23 września

Nie martw się, kochanie

Alice (Pugh) i Jack (Styles) mają szczęście mieszkać w wyidealizowanej społeczności Victory lat 50. Jest to eksperymentalne miasteczko pracownicze dla zatrudnionych przy ściśle tajnym Projekcie Victory oraz ich rodzin. W pewnym momencie gospodyni domowa zaczyna się niepokoić, że projekt może skrywać niepokojące tajemnice. Premiera 23 września.

Johnny

Oparta na prawdziwej historii ks. Jana Kaczkowskiego opowieść o miłości do świata i drugiego człowieka oraz o tym, że każdy zasługuje na drugą szansę. Opowiedziana została oczami Patryka, podopiecznego księdza. Chłopak mający za sobą trudne dzieciństwo trafia wyrokiem sądu na prace społeczne do hospicjum prowadzonego przez Kaczkowskiego. Zderzenie ze śmiercią i charyzma księdza na zawsze odmieniają jego życie. Premiera 23 września.

Sierota. Narodziny zła

Psychopatycznej zabójczyni udaje się dostać do Ameryki, gdzie kradnie tożsamość zaginionej córki jednej z tamtejszych bogatych rodzin. Dzięki łudzącemu podobieństwu do poszukiwanej dziewczynki, z łatwością przybiera imię Esther i wkrada się w łaski gospodarzy. Psychologiczny horror z 2022 roku, który stanowi prequel filmu Orphan z 2009 roku. Premiera 23 września.

Emigranci

Na przełomie XIX i XX wieku ze Szwecji do USA wyemigrowało 20% ludności. Na ten sam krok decyduje się rodzina Kristiny, wyruszając w niebezpieczną podróż przez Atlantyk. Jak daleko będą w stanie się posunąć, aby spełnić marzenia? Film opowiada o poszukiwaniu lepszego życia. Premiera 23 września.

Tedi i Szmaragdowa Tablica

Tedi Jones powraca w animowanej komedii familijnej. Największym marzeniem Tediego jest zostać zaakceptowanym przez kolegów archeologów. Kiedy niechcący niszczy egipski sarkofag, ściąga na siebie i swoich przyjaciół klątwę. Uratowanie Mumii, Jeffa i Belzoniego zapoczątkuje pełną akcji przygodę. Wraz z Sarą przemierzy pół świata, aby odwrócić klątwę Szmaragdowej Tablicy. Premiera 23 września.

