Filmowy weekend: 10 nowych premier w kinach, w tym jedna bardzo wyczekiwana!

Zastanawiasz się, na co iść na kina w weekend 8-9 października? Sprawdź, jakie premiery szykują się na ten piątek. Najbardziej wyczekiwany w Polsce wydaje się być film „Ania” o losach aktorki Anny Przybylskiej. Fani rodzimego kina z pewnością będą chcieli zobaczyć także „Miłość na pierwszą stronę” Marii Sadowskiej i „Apoxawixę” Xawerego Żuławskiego. Z kolei trudniejszą tematykę poruszy „Syndrom Hamleta” opowiadający o sytuacji w Ukrainie. Będziemy mogli zobaczyć także nowy film biograficzny o księżnej Dianie oraz animowany film dla dzieci.

Co obejrzeć w weekend w kinie? Propozycje na 8 i 9 października

Apokawixa, reż Xawery Żuławski

Na początek weekendu proponujemy... horror. Opowiada o historii grupy maturzystów, którzy – zmęczeni kolejnymi lockdownami – postanawiają zorganizować nad morzem „melanż życia”. Mimo niepokojąco wysokiego stężenia sinic w Bałtyku i przypadków dziwnych zakażeń początkowo impreza idzie zgodnie z planem. Jednak później wszystko wymyka się spod kontroli...

Paryż pani Harris, reż. Anthony Fabian

Londyn, lata 50. XX wiekuj. Ada Harris zarabia na życie sprzątając domy. Prowadzi samotne życie, odkąd zginął jej ukochany. Pewnego dnia Ada dostrzega niewyobrażalnie piękną suknię Christiana Diora wiszącą w sypialni bogatej klientki. Momentalnie zakochuje się w sukience i postanawia taką zdobyć. Los kieruje ją do Paryża.

Pasażerowie nocy, Mikhael Hers

W noc wyborczą 1981 r. na ulice Paryża wychodzą zwolennicy nowego prezydenta, świętując zwycięstwo. W tym samym czasie Elisabeth po odejściu męża zostaje sama z dwójką nastoletnich dzieci. Znajduje pracę w nocnej audycji radiowej i poznaje tam Talulah, bezdomną nastolatkę, którą zaprasza do swojego domu. Dzięki niej Talulah po raz pierwszy doświadcza rodzinnego ciepła i opieki. Wkrótce dziewczyna znika, lecz jej potrzeba wolności wpłynie na życie Elisabeth i jej bliskich, którzy nabiorą pewności siebie i podejmą ryzyko, zmieniające bieg ich życia.

Diana. The Princess, reż. Ed Perkins

W 1981 roku, w dniu ślubu z księciem Karolem, Diana Spencer przykuwa oczy całego świata. Od tej chwili każdy ruch przyszłej ikony XX wieku, obserwowany jest przez obiektywy paparazzich, którzy staną się fascynacją i przekleństwem księżnej.

Serce Dębu, reż. Laurent Charbonnier, Michel Seydoux

Nakręcony w technologii 4K dokument to zapis roku z życia majestatycznego drzewa i jego mieszkańców: pełna humoru, napięcia i czułości kronika codziennej walki o pożywienie, schronienie i przetrwanie. Nawet jeśli widzieliście dziesiątki wspaniałych filmów przyrodniczych, Serce dębu zaskoczy was i uwiedzie!

Ania, reż. Krystian Kuczkowski, Michał Bandurski

Na ten film z niecierpliwością czekali miłośnicy talentu zmarłej aktorki Anny Przybylskiej. Dokument przybliży życie aktorki, która odeszła w 2014 r. po długiej walce z chorobą nowotworową. Materiały udostępniła najbliższa rodzina, a piosenkę do filmu nagrał wieloletni przyjaciel Andrzej Piaseczny.

Miłość na pierwszą stronę, reż. Maria Sadowska

Historia Niny – współczesnego kopciuszka i Roberta – syna pary prezydenckiej. Ona jest w trakcie życiowej przemiany i przebojowo stawia pierwsze kroki w zawodzie paparazzi. On też chce żyć na własnych zasadach i uwolnić się od blasku fleszy, co może okazać się trudniejsze, niż przypuszcza. Między bohaterami zaiskrzy jedynie ulotna "miłość na pierwszą stronę", czy wielkie uczucie na całe życie?

Syndrom Hamleta, Elwira Niewiara, Piotr Rosołowski

Kilka miesięcy przed rosyjską inwazją na Ukrainę grupa młodych ludzi przygotowuje spektakl, w którym Szekspir przemówi językiem ich własnych wątpliwości, lęków i marzeń. Jedni przepracowują traumy po powrocie z wojny w Donbasie, inni mierzą się z pytaniami, o co tak naprawdę toczy się ukraińska walka i jak powinien zmienić się ich kraj. Teraz życie, teatr i kino na moment stają się jednym, a my jesteśmy świadkami emocjonującej psychodramy.

Błogosławieni, Silvia Brunelli



Mario i Lino są przyjaciółmi od dziecka i każdą wolną chwilę spędzają razem na snuciu się po słonecznym Neapolu. I tylko Lino wie, że potajemnie kocha się w swoim przyjacielu. Wszystko zmienia się, kiedy jego młodsza siostra zaczyna czynić cuda. Życie obu chłopaków przewraca się do góry nogami. Możliwym staje się to, co dotąd było nie do wyobrażenia: otwierają się drzwi do nowego, lepszego świata. Nie ma jednak pewności, że ich relacja przetrwa tę rewolucję.

Mama Mu wraca do domu, reż. Christian Ryltenius, Tomas Tivemark

Mama Mu to krowa nietypowa! Ciekawska, zabawna i zawsze wyluzowana. „Mama Mu wraca do domu” to pełna optymizmu i uroku historia o przyjaźni i odnajdywaniu swojego miejsca na ziemi. Ekranizacja niezwykle popularnej, szwedzkiej serii książek dla dzieci.

