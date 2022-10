Michał Szpak zagra w serialu? Muzyk wystąpił w nietypowym spocie

Zaczęło się od prowokacyjnego spotu z różowymi narzędziami dla kobiet: kombinerkami, młotkiem, wkrętarką... Zestaw „Power Lejdi” pokazano w filmiku naśladującym telezakupy w iście seksistowskim wydaniu. Była to jednak szczegółowo zaplanowana kampania promocyjna serialu nowego serialu "To nie ze mną". Jest pierwszą fabularną produkcją kanału Stopklatka.

Ponieważ w spocie poruszono problem stereotypów związanych z płcią, do kolejnej reklamy postanowiono zaangażować kogoś, kto skutecznie je łamie. Mowa oczywiście o Michale Szpaku – charyzmatycznym 31-letnim artyście z Jasła, który zrobił oszałamiającą karierę muzyczną w ciągu ostatnich kilku lat. Udało mu się to pomimo stylu odbiegającego od „norm”: Michał nosi długie włosy, maluje paznokcie, zakłada kobiece ubrania i zazwyczaj występuje w mocnym make-upie. Celem akcji z udziałem Michała Szpaka było zwrócenie uwagi na to, że stereotypy dotyczące płci nie powinny dłużej funkcjonować.

„To nie ze mną” – nowy serial na antenie Stopklatki

Cała rozmowa o stereotypach miała miejsce przy okazji promocji nowego serialu. „To nie ze mną” to ciepła, pełna humoru opowieść o Tośce (Ada Szczepaniak) – twardej, racjonalnej i niezależnej kobiecie pracującej w warsztacie samochodowym. Spotyka ona na swojej drodze Michała (Adrian Zaremba), który jest przystojnym lekarzem i samotnym ojcem. Ta dwójka nie wyobraża sobie stworzenia nowej relacji, jednak los nie raz spłata figle w ich życiu. Producent zapowiada „wybuchową komediowa mieszanka pełną miłosnych zakrętów w atmosferze skandalu związanego ze ślubem, który się nie odbył”.

Poza Adą Szczepaniak i Adrianem Zarembą na ekranie zobaczymy też Katarzynę Ankudowicz, Agatę Dudacy, Ewę Gawryluk, Kamila Szeptyckiego i Olafa Staszkiewicza. Serial na antenie „Stopklatki” będzie można oglądać w każdą niedzielę, oraz w dowolnej chwili w serwisie FilmBox+.

Czytaj też:

Najlepsze filmy i seriale o życiu Elżbiety II. Sprawdź, co warto obejrzeć