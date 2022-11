Avatar: Istota wody. Drugi zwiastun filmu właśnie trafił do sieci

Czy „Avatar: Istota wody” powtórzy sukces pierwszej części filmu? W końcu to sequel najbardziej kasowego widowiska w historii. Jego premiera została zaplanowana na 16 grudnia 2022 r. W powodzenie filmu wierzy reżyser James Cameron, który pracuje już nad trzecią, czwartą, a nawet piątą częścią filmu!

„Avatar: Istota wody”. Oficjalny zwiastun filmu

W pierwszej połowie roku 2022 sequel "Avatara" otrzymał oficjalny podtytuł "Istota wody" a także zaprezentowano pierwszy teaser filmu. Teraz jednak widzowie mogą zobaczyć nowy zwiastun filmu. Co czeka głównych bohaterów drugiej części filmu?

„Avatar: Istota wody” przedstawi historię rodziny Sully (Jake, Neytiri i ich dzieci). W rolach głównych ci sami aktorzy, co w pierwszej części: Sam Worthington jako Jake'a Sulleya i Zoe Saldaña w roli Neytiri. Akcja rozgrywa się dziesięć lat po wydarzeniach z pierwszej części filmu. Bohaterowie po raz kolejny stoczą wojnę z rasą ludzką w pięknym krajobrazie Pandory.

"Zaprojektowaliśmy ten film w taki sposób, żeby trzeba go było oglądać na jak największym ekranie, by móc się dać porwać technice 3D. Testujemy nim granice możliwości kina" – powiedział James Cameron na odbywającym się w Las Vegas wydarzeniu CinemaCon zorganizowanym dla właścicieli kin.

Wideo przypadło do gustu fanom „Avatara”. Pod zwiastunem zostawili wiele pozytywnych komentarzy: „Już nie mogę się doczekać”, „Szykuje się niesamowity seans!” „Kocham Avatara” – pisali. To już drugi zwiastun filmu, który mogli zobaczyć widzowie. Pierwszy trafił do sieci w maju.

W filmie wyreżyserowanym przez Jamesa Camerona, wyprodukowanym przez Camerona i Jona Landau, występują: Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement i Kate Winslet. Budżet produkcji wyniósł 250 mld dolarów.

