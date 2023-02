Carlos Saura nie żyje. Zmarł tydzień po premierze swojego filmu

„Saura, jeden z najważniejszych twórców filmowych w historii kina hiszpańskiego, zmarł dziś w swoim domu w wieku 91 lat, w otoczeniu najbliższych” – poinformowała hiszpańska Akademia Filmowa. Dodała, że jego ostatni film, dokument „Las paredes hablan” („Ściany mówią”), którego premiera odbyła się w miniony piątek, pokazuje jego niestrudzoną aktywność i zamiłowanie do pracy do ostatniej chwili” – dodano.

Zmarł Carlos Saura. Tak naznaczyła go epoka reżimu Franco

Carlos Saura przyszedł na świat w 1932 roku w Huesce w Aragonii – tej samej części Hiszpanii co Luis Buñuel, którego uważał za swojego mentora. Podczas wojny domowej rodziny zabrała go do Madrytu. Jako dziecko z przerażeniem słuchał bombardowań, a trauma związana z przemocą nigdy go nie opuszczała. Te wydarzenia znalazły odzwierciedlenie w jego trzecim filmie „Polowanie” z 1965 r. Za portret frankistowskiej klasy rządzącej otrzymał Srebrnego Niedźwiedzia w Berlinie.

Po wyzwoleniu kraju z cenzury Franco, w 1976 roku ukończył uznawany za arcydzieło film „Nakarmić kruki” z udziałem jego ówczesnej partnerki Geraldine Chaplin. Obraz krytykował problemy kobiet w maczystowskim świecie i był opowiedziany z perspektywy przez zdezorientowanej wyobraźni najmłodszej córki w rodzinie. „Niewiele hiszpańskich filmów uchwyciło z taką delikatnością zawrotną mieszankę wspomnień, marzeń i halucynacji młodych umysłów” – pisze Variety.

Carlos Saura i Geraldine Chaplin. Dziewięć wspólnych filmów

Saura poznał się z Chaplin, gdy obsadził ją w thrillerze „Peppermint Frappé” z 1967 roku, a następnie nakręcili razem dziewięć filmów, w tym nominowany do Oscara „Mama ma 100 lat”. Pozostali w nieformalnym związku do 1979 roku. Oprócz związku z Chaplin, Saura był trzykrotnie żonaty (z Adelą Medrano, Mercedes Pérez i Eulalią Ramón). Miał siedmioro dzieci.

W latach 80., gdy zainteresowanie reżysera polityką osłabło, zwrócił się ku celebrowaniu flamenco. Jego adaptacja „Krawych godów” z 1981 roku, w której wystąpił słynny tancerz flamenco Antonio Gades, była pierwszą częścią jego trylogii taneczno-muzycznej. W 1983 r. Saura otrzymał drugą nominację za „Carmen” z udziałem Gadesa u boku Laury del Sol i gitarzysty Paco de Lucíi. Trzecim filmem była „Czarodziejska miłość” z 1986 r., ponownie z udziałem Gadesa.

