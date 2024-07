„W głowie się nie mieści 2” najbardziej dochodową animacją. Film bije rekordy

„W głowie się nie mieści 2” to najnowsze dzieło Disneya i Pixara. Pierwszą część pokochały miliony widzów na świecie, ale pomimo ogromnego sukcesu trzeba było aż dziewięć lat czekać na kontynuację. I choć w drugiej części znalazły się dobrze znane wątki, to poruszyła one ważne tematy, dzięki czemu film stał się hitem.

„W głowie się nie mieści 2” najbardziej kasowa animacja

„W głowie się nie mieści 2” Kelseya Manna to najbardziej kasowa animacja w historii kina. Produkcja pokonała już pod względem popularności hitową „Krainę Lodu 2”. Od premiery w Polsce na seanse wybrało się ponad 2 miliony ludzi. Na całym świecie film zarobił już miliard i 460 milionów dolarów.

„W głowie się nie mieści 2” pokochali widzowie

„W głowie się nie mieści 2” to kontynuacja przygód dziewczynki o imieniu Riley, która dojrzewa i staje się nastolatką. W jej umyśle zaczynają kłębić się nowe emocje, z którymi musi sobie poradzić. Animacja doskonale obrazuje nie tylko, jak trudny jest proces dojrzewania, ale również i to, że wszystkie przeżycia nas ubogacają, nawet te negatywne.

Film pokochali widzowie na całym świecie, także ci najmłodsi, którzy doceniają doskonałą realizację i zabawne postaci. W drugiej części „W głowie się nie mieści” pojawia się kilka nowych emocji, zabawnych i doskonale narysowanych.

Lista najbardziej kasowych animacji wszech czasów

Na liście najbardziej kasowych animacji znalazły się m.in. „Król Lew”, „Kraina Lodu II”, „Super Mario Bros”, „Kraina Lodu” czy „Iniemamocni 2”. „W głowie się nie mieści 2” ma szansę pobić wszelkie rekordy, bo film jest grany w kinach dopiero od kilku tygodni.

