– Grupa AB SA to największy, najsilniejszy, najmocniejszy gracz na rynku dystrybucji IT w rejonie Europy Środkowo-Wschodniej – mówi Grzegorz Ochędzan, Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy AB SA i przybliża specyfikę rynku dystrybucji IT oraz filozofię działania Grupy.