Pierwsza inwestycja TDJ Pitango Ventures

StethoMe to inteligentne urządzenie medyczne do kontroli w warunkach domowych stanu zdrowia płuc i serca. Elektroniczny, bezprzewodowy stetoskop połączony z bezdotykowym termometrem współpracuje ze smartfonem i dzięki modułowi sztucznej inteligencji potrafi rozpoznać nieprawidłowe dźwięki pojawiające się podczas choroby. Wystarczy przyłożyć urządzenie w punktach wskazanych na ekranie telefonu, a dalszą diagnozę przeprowadzi już StethoMe. Zarejestrowane dźwięki oraz temperatury w każdej chwili mogą zostać wysłane do wybranego lekarza także poprzez platformy telemedyczne. Za pomocą StethoMe można również precyzyjnie monitorować choroby przewlekłe układu oddechowego, takie jak astma.

– StethoMe to bardzo obiecujący, polski startup w obszarze digital health o globalnym potencjale rozwoju. Rewolucyjny pomysł oraz silny i doświadczony zespół produktowy, szczególnie w obszarze uczenia maszynowego, to solidny fundament tej firmy. Wspierając StethoMe będziemy mogli wykorzystać nasze wieloletnie izraelskie oraz polskie doświadczenia w zakresie budowania globalnych firm. Rundę inwestycyjną oparliśmy na popularnym na świecie modelu współinwestycji – nie dlatego, że musimy, tylko dlatego, że współpraca z innymi, dobrymi funduszami tworzy wartość dodaną dla projektu – mówi Wojciech Fedorowicz, Partner Zarządzający TDJ Pitango Ventures

Pomysł StethoMe narodził się w środowisku naukowym i na początkowym etapie uzyskał wsparcie ze strony SpeedUp Group. W styczniu 2017 roku projekt został doceniony przez panel ekspertów i uzyskał grant na prace R&D z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

– Jako agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego inwestujemy środki publiczne w nowatorskie projekty o wysokim potencjale komercjalizacyjnym, ograniczając tym samym ryzyko związane z podejmowaniem i realizacją innowacyjnych koncepcji. Utworzony przez nas wspólnie z TDJ i Pitango Ventures fundusz będzie wspierał dalszy rozwój doskonałego projektu, który już wcześniej uzyskał dofinansowanie z NCBR. Dzisiejsza inwestycja wpisuje się w naszą dewizę, by najlepsze projekty wspierać “od pomysłu do przemysłu” – komentuje prof. Aleksander Nawrat, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

W ciągu ostatniego roku StethoMe stworzyło w pełni funkcjonalny prototyp urządzenia gotowy do produkcji i testów w warunkach klinicznych. Dzięki olbrzymiej bazie dźwięków zbieranych przez lekarzy w szpitalu, a także tysiącom analiz dźwięków powstał system umożliwiający znaczne poprawienie wyników diagnostyki osłuchowej. Czułość urządzenia jest zdecydowanie wyższa niż możliwości układu słuchowego, co oznacza, że badanie za pomocą StethoMe jest bardziej precyzyjne i skuteczniejsze niż tradycyjne osłuchiwanie stetoskopem akustycznym.

– Jestem niezmiernie szczęśliwy, że to właśnie fundusz TDJ Pitango dostrzegł potencjał projektu i zainwestował w StethoMe. Myślę, że prestiż i 25 lat doświadczeń jakimi może pochwalić się właśnie ten fundusz będą dla nas olbrzymim wsparciem w budowaniu naszej firmy – mówi Wojciech Radomski, Prezes StethoMe.

– Jesteśmy dumni z tego, że wspieraliśmy zespół Stethome niemalże od etapu prezentacji. Zawsze powtarzamy, iż najważniejsi są dla nas ludzie - założyciele oraz wszystkie osoby pracujące wokół projektu. Zespół StethoMe jest tego idealnym przykładem. Cieszymy się zatem najbardziej, że partner o światowej reputacji jakim jest TDJPitango również uwierzył w zespół i jego potencjał, czego efektem jest omawiana inwestycja. Dzięki pieniądzom inwestorów spółka będzie mogła dalej rozwijać swoje globalne rozwiązania z obszaru technologii w medycynie – dodaje Tomasz Czapliński, członek zarządu SpeedUp BRIdge Alfa.

StethoMe jest tworzony przez zespół naukowców i specjalistów z różnych dziedzin: akustyki, biofizyki, medycyny. Naukowo wspierany jest przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Instytut Akustyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Szpital kliniczny im. Karola Jonschera w Poznaniu i Politechnikę Poznańską.

Głównym ekspertem medycznym zaangażowanym w projekt jest prof. dr hab. n. med. Anna Bręborowicz - Kierownik Kliniki Pneumonologii, Alergologii Dziecięcej i Immunologii Klinicznej Szpitala klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu.

Firma w ostatnim roku uzyskała prestiżowe nagrody. Najważniejsza i najnowsza z nich to wygrana i tytuł najlepszego startupu w Europie na Startup World Cup & Summit 2018