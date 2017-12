CPE i PFRON wraz z ZUS oraz uczelniami będą kształcić specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją

– Centrum Projektów Europejskich od 9 lat wspiera rozwój współpracy z partnerami zagranicznymi a wizja poprawy dostępu do rehabilitacji w Polsce stawia ten projekt wśród najważniejszych, jeśli chodzi o korzyści społeczne. Będziemy dalej rozwijać sieć współpracy z partnerami z Europy oraz angażować świat nauki, aby nasi beneficjenci mieli dostęp do jak najlepszych praktyk, wiedzy i wartościowych doświadczeń – powiedział dr Leszek Buller, dyrektor CPE. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa (CPE pełni rolę Instytucji Pośredniczącej). Wartość projektu to ponad 6,3 mln zł, dofinansowanie z EFS wynosi ponad 6 mln zł.

Liderem projektu jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a współpracują z nim:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych,



Uniwersytet Medyczny w Lublinie,



Uniwersytet Warszawski,



Uniwersytet Wrocławski,



Gdański Uniwersytet Medyczny,



Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V. – niemiecka instytucja zabezpieczenia wypadkowego.



Celem projektu jest wypracowanie modelu kształcenia specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją oraz przetestowanie tego modelu na nowo utworzonym kierunku studiów podyplomowych. Nowy model ma pomóc zapewnić wykwalifikowaną kadrę, która będzie potrafiła skutecznie i całościowo zadbać o potrzeby osób wymagających rehabilitacji.

Zadaniem specjalisty ds. zarządzania rehabilitacją będzie wspieranie potrzebujących w procesie rehabilitacji, zarówno medycznej, jak i psychologicznej, zawodowej oraz społecznej. Będzie on więc kompleksowo koordynować wszystkie działania rehabilitacyjne. Ważne jest, że uwzględni przy tym indywidualne potrzeby osoby rehabilitowanej oraz będzie wykorzystywać wszystkie dostępne instrumenty, które mają wspomagać aktywizację społeczną i zawodową osób z niepełnosprawnością.