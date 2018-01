Albert "Longterm" Rokicki, #78 PYTANIA DO LONGTERMA

Longterm powraca po dłuższej przerwie! W najnowszym odcinku: co z CD Projektem?, o Cloud Technologies, o planach zmian w polskim prawie dot. kredytobiorców, o spółce Sanok, spadki na Auto Partner i GetBack, zmiana cennika dystrybucji notowań opóźnionych GPW, czy przed nami Polexit?, dlaczego Albert trzyma w portfelu PGE?, czy warto inwestować w Play?, które spółki dywidendowe brać pod uwagę przy budowaniu portfela w ramach IKZE w pierwszej kolejności? 15:12 - dlaczego GetBack raczej nie spieszy się z kolejną emisją akcji?, czy warto inwestować w japoński Nikkei?, dlaczego C/WK Play jest na minusie?, o planach utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych, czy wysokie zadłużenie Budimexu to powód do zmartwień, 20:04 - o przyszłości Impexmetal, o sytuacji na kursie British Automotive Holding, dlaczego warto wykupić abonament longterm.pl? o NanoGroup, o sytuacji na akcjach Kruka, stopa zwrotu z portfela Alberta bez CD Projekt, opinia o Marvipol Development i British Automotive Holding, czy warto kupić Kruka?