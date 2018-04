Świnoujście gościło ministrów i zachęcało ukraińskich turystów do wypoczynku

Spotkania odbywały się w ramach 10. Baltic Business Forum, największego wydarzenia biznesowego na Pomorzu Zachodnim. Podczas tegorocznej edycji Forum gościły firmy turystyczne z Ukrainy zajmujące się organizacją wypoczynku i wycieczek. Rozmawiali oni z przedstawicielami samorządów z Pomorza Zachodniego, właścicielami hoteli i obiektów turystycznych na temat współpracy. – Touroperatorzy z Ukrainy poznali też dokładnie rejon Świnoujścia. Przekonali się, jak bardzo się on rozwinął i jak bardzo stał się atrakcyjny turystycznie. Zapewne spodoba się też turystom z Ukrainy– mówi Dariusz Szymczycha, wiceprezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Europa-Północ-Wschód (Europe North East International Association), które jest organizatorem BBF.

Hotelarze: Zachód nas zna, potrzebna promocja na Wschodzie

Goście z Ukrainy spotkali się m.in. z przedstawicielami Zdrojowa Invest & Hotels – spółki, której większość inwestycji hotelowych znajduje się na Pomorzu Zachodnim. Jan Wróblewski, współwłaściciel grupy, docenia inicjatywę organizatorów Forum i przyznaje, że taka promocja regionu wśród turystów ze Wschodu jest potrzebna. „Nasz region dobrze jest znany przez turystów zza zachodniej granicy. Dziś większość obcokrajowców przyjeżdżających do naszych hoteli stanowią właśnie Niemcy, trochę turystów jest ze Skandynawii. Brakuje nam jednak dobrej promocji na Wschodzie, zwłaszcza na Ukrainie, która jest bezpośrednim sąsiadem z kilkudziesięcioma milionami mieszkańców, którzy często w Polsce na zakupy wydają więcej niż w Niemcy – tłumaczy Jan Wróblewski. I dodaje: – Możemy się pochwalić bardzo dobrą ofertą hotelową, restauracyjną i rekreacyjną. A co ważne, Polska jest dla Ukraińców atrakcyjna finansowo, ponieważ jest tańsza niż Zachód.

Jego zdaniem o ile polskie góry są Ukraińcom już znane, to Wybrzeże już niekoniecznie. – Dlatego chcemy zachęcić Ukraińców nie tylko do pracy, ale też do spędzania urlopu w naszych zachodnich kurortach, jak np. Kołobrzeg czy Świnoujście. Turyści bez problemu porozumieją się z częścią naszej kadry po ukraińsku, a gdy pojawi się popyt przygotujemy też specjalne pakiety, np. na święta prawosławne – mówi Jan Wróblewski.







O strategiach regionalnych i bezpieczeństwie

W środę świnoujski Radisson Blu Resort w ramach Baltic Business Forum gościł m.in. ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego. Minister przyznawał m.in., że będący w pobliżu świnoujski Gazoport w przyszłości odegra ważną rolę w uniezależnieniu Europy Środkowo-Wschodniej od dostaw rosyjskiego gazu. Zapowiadał również realizację strategii karpackiej w celu bliższej współpracy państw tego regionu. – Chcemy, aby strategia karpacka zaistniała na poziomie unijnym. Tak, aby nie miała tylko wymiaru lokalnego, ale również europejski – powiedział minister.

Podczas BBF rozmawiano również o bezpieczeństwie kraju z udziałem m.in. przewodniczącego sejmowej Komisji Obrony Narodowej posła Michała Jacha oraz o rynkach perspektywicznych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z kolei o prawach mieszkańca mówił Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar, a o globalizacji były wicepremier i minister finansów Grzegorz Kołodko.