Albert "Longterm" Rokicki, #88 PYTANIA DO LONGTERMA

W najnowszym odcinku: czy dług GetBack zostanie zwindykowany przez GetBack?, o spółkach płacących dywidendę, czy Albert zamyka pozycje mocno stratne? na ile pewna jest całkowita likwidacja OFE?, o IMS i Banku Handlowym, komentarz do GetBack, czy polska gospodarka zyskała na wejściu do UE?, skąd słabość polskich spółek?, Dow Jones czy WIG20? 15:42 - akcje której spółki gamingowej warto teraz kupić?, BAH do portfela dywidendowego? Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.