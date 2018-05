Albert "Longterm" Rokicki, #90 PYTANIA DO LONGTERMA

W najnowszym odcinku: znów o GetBack, czy Albert inwestuje w spółki zagraniczne, co sądzi o Gazpromie, czy uran to przyszłość? o Trader21, dlaczego dolar drożeje, skoro jesteśmy w ćwiartce surowcowej? skąd wzrosty na CD Projekt? o Skarbiec Holding, w jakiej fazie jest teraz rynek? czy geopolityka wpływa na światowe rynki? czy WIG20 ma szanse na powrót w okolice 2500? nieruchomości, czy akcje - co jest lepszą inwestycją pod kątem uzyskania dochodu pasywnego? o spadkach na Idea Bank, o bankructwie TFI raz jeszcze. Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.