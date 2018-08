BIZNESwDRODZE, odcinek 6, Michał Kornacki, IMS SA

UWAGA! KONKURS! Do wygrania 2 bilety na mecz Lech Poznań – Wisła Kraków, który odbędzie się już 19 sierpnia! Jeśli chcesz zgarnąć bilety to wskaż 3 kawiarnie w Poznaniu, w których swoje usługi świadczy spółka IMS. Prezes Michał Kornacki, dzisiejszy gość programu „Biznes w Drodze”, zdradza jak funkcjonuje jego firma. Może tam znajdziesz podpowiedź, gdzie szukać szczegółowych informacji? Odpowiedzi można wysyłać do 10 sierpnia na adres konkurs@inwestorzy.tv. Ogłoszenie wyników 13 sierpnia na stronie internetowej: www.inwestorzy.tv oraz w mediach społecznościowych. Za bilety dziękujemy AFORTI Holding SA!