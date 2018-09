Albert "Longterm" Rokicki, #100 PYTANIA DO LONGTERMA

Mamy to! Jubileuszowy 100 odcinek Pytań do Longterma, a w nim Albert odpowiada na: czy Albert zmienił postrzeganie 11 bit studios? czy na gamingu zapanowała bessa, w jakim miejscu jesteśmy, czy kupić Asseco Poland i PZU pod dywidendę, opinia Longterma na temat spółki Ultimate Games, w czym tkwi sukces PlayWay'a, czy w spółce 11 bit studios są jakieś wewnętrzne problemy, co Albert sądzi o spółce Benefit Sytems, co to jest wartość wewnętrzna spółki, o akcjach uprzywilejowanych, największe inwestorskie marzenie Alberta, na co postawić PlayWay czy 11 bit studios, o Vivid Games, czy Albert inwestuje tylko w akcje? jak zdywersyfikować portfel inwestycyjny, czy Longterm przymierza się do sektora energetycznego, strategia Alberta podczas korekt w segmencie gamedev, kilka informacji o konferencji Książęca Street, - jak zaczęła się przygoda Alberta z inwestowaniem, przepis na sukces, o najlepszej inwestycji, zarząd której spółki giełdowej najbardziej sobie ceni Albert? w co warto zainwestować - czy jest jakaś perełka na polskiej giełdzie? jaką osobą prywatnie jest Albert Rokicki? gdzie Longterm widzi się za 10 i 20 lat. Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.