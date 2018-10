Albert "Longterm" Rokicki, #101 PYTANIA DO LONGTERMA

W pierwszym odcinku otwierającym drugą setkę Pytań do Longterma: czy cykl koniunkturalny przemawia za początkiem bessy, petarda czy spektakularna klapa, co Albert sądzi o premierze WW3 od Farm51, czy inwestowanie w obligacje jest lepszym pomysłem od inwestycji w akcje, na jakim poziomie zamknie się WIG20 na ostatniej sesji tego roku? jak rozpoznać czy w spółce w konkretnym okresie czasu dochodzi do akumulacji akcji przez inwestorów? co dzieje się ze spółką CDRL, o powodach tegorocznych spadków w spółce Budimex, czy warto teraz zainwestować w Ambre. Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.