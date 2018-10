Polska dołączyła do grona najbardziej rozwiniętych krajów

FTSE Russell awansowało Polskę do grona 25 krajów rozwiniętych. Co to oznacza dla Giełdy Papierów Wartościowych, a przede wszystkim dla portfeli inwestorów? O tym Jacek Fotek, Wiceprezes Zarządu, GPW w Warszawie SA w rozmowie z Agnieszką...