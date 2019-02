Albert "Longterm" Rokicki, #112 PYTANIA DO LONGTERMA

W najnowszym odcinku: o 11 bit studios, zmiany kursu, a ich wpływ na spółkę, spadki na Farm 51 to trwały trend, czy jest szansa odbicia? o spółkach z NewConnect, gdzie udziałowcem jest PlayWay, o inwestycji w spółki z rynku NC, czy Albert przy selekcji spółek kieruje się kryterium Fishera, odnośnie zadowolenia pracowników? o inwestowaniu w spółki z małą i średnią płynnością, o inwestycjach na wschodzie Europy, o Moonlit Games, jaki jest sens istnienia na giełdzie mocno rozwiniętych spółek, czy istnieje ryzyko wykupu akcji na dołkach i wyjścia spółki z giełdy? opinia o spółce Brand24, o emisji akcji spółki obecnej na GPW na przykładzie JSW, lekka korekta czy test dołków. Albert "Longterm" Rokicki jest autorem popularnego bloga o inwestowaniu longterm.pl. Zachęcamy do zadawania pytań do Longterma w komentarzach pod filmem.